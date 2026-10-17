Riera, actualmente entrenador del Estrella Roja de Belgrado tras su breve paso por el club a orillas del Meno, culpó al árbitro alemán Florian Badstübner de la derrota por 2-3 ante el FC Lugano en la Conference League, pese a que su equipo se adelantó dos veces. En particular, discrepó del penalti que señaló poco antes del final del partido por un agarrón del suplente Mahmudu Bajo a Beckham Castro, del que acabaría llegando el gol de la victoria para los suizos.

«No quiero felicitar al Lugano», dijo Riera tras la derrota de su equipo, y añadió: «No quiero que me sancionen, pero exijo que el club investigue lo que nos está pasando. Por los penaltis no jugamos la Europa League. No voy a hablar de fútbol». También arremetió: «Este es mi club, quiero participar en competiciones. ¿Quizá la UEFA no quiere que estemos en Europa? Entonces que digan por qué».

El malestar de Riera se explica sobre todo por el decepcionante balance internacional del poderoso club serbio. Mientras el Estrella Roja marcha rumbo al título en la liga de su país con seis puntos de ventaja sobre sus rivales, en Europa las cosas todavía no le salen al equipo del español.

El Estrella Roja de Belgrado se quedó fuera de la Europa League de forma estrepitosa con Albert Riera

Antes incluso de su llegada, el equipo de Belgrado ya había caído ante el Hapoel Beer Sheva en la tercera ronda de clasificación de la Champions League, tras lo cual su predecesor, Dejan Stankovic, tuvo que dejar el cargo. Una clara señal de que las competiciones europeas son el baremo con el que se mide a un entrenador en la capital serbia. Tras la llegada de Riera, el Estrella Roja cayó a su vez de forma estrepitosa ante el Viktoria Pilsen en la clasificación para la Europa League. Después de ganar 3-0 en la ida, recibió una goleada por 1-5 en la vuelta tras la prórroga, con dos penaltis incluidos.

En la fase de liga de la Conference League, algo más corta que la de las otras dos grandes competiciones, el equipo suma ahora cero puntos tras perder en su debut. Eso sí, el Estrella Roja fue mejor durante buena parte del partido en Lugano, al menos según Riera. «En determinadas fases del partido dimos una lección magistral. Solo hubo un equipo en el campo», afirmó el técnico de 44 años, que «por supuesto» no estaba «satisfecho» con el resultado. «No estábamos bien físicamente, eso puedo decirlo. Pero también duele que los árbitros nos perjudiquen en Europa por segundo partido consecutivo. Estoy frustrado y decepcionado, pero satisfecho con el rendimiento de mis chicos».

La realidad completa, sin embargo, es que, aunque el equipo de Belgrado controló el encuentro, los suizos dispusieron de numerosas ocasiones de remate. El balance final fue de 18 tiros y unos goles esperados de 2,29 frente a 1,23.

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Albert Riera recibe garantías de continuidad: el dirigente ya ve campeón al Estrella Roja de Belgrado

Por su parte, Riera no tiene que temer (todavía) por su puesto. El director general, Zvezdan Terzic, respaldó al entrenador tras la derrota. «No recuerdo cuándo fue la última vez que jugamos un partido de tanto nivel y con tanto dominio como este. Da igual quién sea el rival: así debería jugar siempre el Estrella Roja», dijo, antes de subrayar: «Llevamos años hablando de que queremos un estilo de fútbol español, con muchos pases, juego ofensivo y presión alta, y tuvimos todo eso».

Con todo, Terzic calificó la presente temporada, «con todo el descaro y la arrogancia», como una preparación para la próxima fase de clasificación de la Champions League 2026/27 y proclamó, tras apenas once jornadas de la liga serbia: «Ya somos campeones». El próximo jueves espera el FC Copenhague en la Conference League, aunque el partido no será en absoluto decisivo para el futuro de Riera. «Nuestra postura respecto a Riera no cambiará aunque perdamos contra el Copenhague», dejó claro Terzic.

Albert Riera fracasó estrepitosamente en el Eintracht Frankfurt

Por otra parte, el propio Riera está muy satisfecho con los jugadores de los que dispone, explicó Terzic: «Cuando negociamos hace un mes, dijo que no querría cambiar la plantilla del Estrella Roja por la del Eintracht Frankfurt. Eso significa que está muy satisfecho con los jugadores que tiene». Al parecer, con la excepción de Aleksandar Katai, a quien Riera suspendió recientemente. Y eso que el jugador de 35 años ya ha disputado 328 partidos con el equipo de Belgrado, en los que ha marcado nada menos que 160 goles.

Ya en Frankfurt, Riera había tenido roces en repetidas ocasiones y tampoco dudó en criticar duramente a sus propios jugadores. Entre otras cosas, apartó temporalmente a referentes como Mario Götze o Jonathan Burkardt. Tras lograr solo cuatro victorias en 14 partidos y quedarse fuera de las competiciones europeas, el club de Hesse acabó separándose de Riera, quien después arremetió contra los dirigentes del SGE Axel Hellmann y Markus Krösche.