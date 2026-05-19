El exentrenador de Cristiano Ronaldo declaró a Koora: «Su grandeza radica en tres aspectos»

Dan Gaspar, exentrenador adjunto de Portugal, elogió a Cristiano Ronaldo: «Es un profesional excepcional».

Gaspar fue asistente de Carlos Queiroz y entrenador de porteros de Portugal en 2009, y dirigió a Ronaldo, hoy en el Al-Nassr, en el Mundial de 2010.

«Su grandeza no radica solo en el talento, sino en la disciplina y la obsesión por mejorar», declaró Gaspar en una entrevista con Koora que pronto se publicará.

El entrenador, que también tiene la nacionalidad portuguesa, añadió: «La gente ve los goles y los títulos, pero no ve la profesionalidad diaria, los hábitos de recuperación, el espíritu competitivo y la atención a los más mínimos detalles».

Gaspar, actual entrenador de porteros de Ghana, añadió: «Los grandes jugadores no solo se motivan en los días importantes, sino que mantienen un nivel de clase mundial cada día».

Y concluyó: «Cristiano acude al trabajo con su cuerpo, su mente y su corazón cada día. Esa combinación es poco común y única. Es una persona y un profesional excepcional. Es un guerrero perfecto».

Este martes fue convocado para el Mundial de 2026, que disputará por sexta vez, un récord.

Además, el jueves podría lograr sus primeros títulos oficiales con el Al-Nassr si su equipo vence al Damac en la última jornada de la Liga Profesional Saudí Roshen.