Lionel Messi se despidió de la selección de Argentina con una victoria ante Benín (3-0), en una noche emotiva en el estadio Monumental. Al margen del partido, Julián Camino, exasistente técnico de la selección de la Albiceleste, reveló durante su charla con la cadena "TyC Sports" argentina, una faceta menos conocida de la personalidad de "la Pulga" y sus habilidades en el truco (un juego de cartas de gran popularidad en Sudamérica).

Camino fue asistente del entrenador Alejandro Sabella durante su etapa al frente de la selección de Argentina entre 2011 y 2014. Habló de sus recuerdos más entrañables con Messi, entrando en los detalles de las partidas de truco, el juego de cartas más famoso de Argentina.

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Y dijo con una sonrisa: "Las partidas de truco que jugábamos, para mí esos son los mejores recuerdos. Nosotros con él (Messi), el mejor del mundo".

Camino reveló un rasgo particular que convierte a Messi en un rival difícil en la mesa de juego: "Un mentiroso tremendo, y encima te apura. Te apura. Nosotros queríamos jugar al reloj y él no quería. Su reloj de 300 mil dólares y el nuestro de 20, je".

¿Messi o Maradona?

Durante su carrera como jugador, Camino fue compañero de la leyenda Diego Armando Maradona en la selección, y también compartió con él partidas de truco.

Y no dudó en decidirse entre Maradona y "la Pulga" en la mesa de juego: "Con Diego y con el papá de Diego, el padre y el suegro de Diego eran los dos impresionantes. En la cima, no te imaginás cómo jugaban al truco esos dos. Pero jugando al truco Messi es mejor, sin ninguna duda, un gran mentiroso".



