El Fulham FC se está convirtiendo cada vez más en una sucursal del Real Madrid. Con Álvaro Arbeloa, el entrenador es un exblanco, y con Thiago Pitarch podría llegar a Londres el tercer gran talento procedente de la capital de España. Gonzalo García y César Palacios, dos jóvenes del Real, están a punto de fichar por los Cottagers. Según el diario deportivo español Marca , el traspaso de Pitarch es solo cuestión de tiempo. Arbeloa quiere al centrocampista de 18 años, que además ya habría dado luz verde.

Mientras que, al parecer, Pitarch no entra en los planes del nuevo y viejo técnico del Real, José Mourinho, le une a Arbeloa una historia muy especial. Y es que Pitarch le debe tres debuts importantes en su todavía corta carrera.

A las órdenes de Arbeloa, el centrocampista central jugó por primera vez con el sub-19 del Real, con el segundo equipo y, finalmente, la pasada temporada con el primer equipo, con el que el joven, comparativamente espigado, disputó diez partidos de Liga y seis de Champions League, siendo titular en los octavos de final contra el Manchester City y en la ida de cuartos de final ante el Bayern de Múnich.

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Carrousel de entrenadores entre Lisboa, Madrid y Londres

Arbeloa ascendió en enero en el Real Madrid desde el segundo equipo al primer equipo como entrenador principal para sustituir a Xabi Alonso, que había sido destituido de nuevo tras poco más de medio año en el cargo.

Al final de la temporada, que el Real volvió a cerrar sin títulos, Arbeloa tuvo que marcharse y fichó por el Fulham FC, donde Marco Silva dejó su sitio para convertirse, a su vez, en entrenador principal del Benfica, donde sustituyó a Mourinho, que asumió el puesto de Arbeloa en el club blanco.

Según coinciden varios medios, los fichajes de García y Palacios son ya solo una formalidad. García costará al menos 40 millones de euros y Palacios, entre ocho y diez. Por Pitarch, probablemente habrá que pagar como mínimo 20 millones de euros.



