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Al Wehda v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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El exdirector de la Federación afirma que «la mentira» provocó las crisis de Hamdallah y que sufrió una injusticia en Yeda

Al Nasr FC
Al Shabab
Al Ittihad
1ª División
A. Hamdallah
Arabia Saudita
Marruecos

¿Ha sido víctima de una injusticia la estrella marroquí?

Fajr Hamed Al-Balawi, exdirector ejecutivo del Al-Ittihad, sorprendió al comentar la etapa de Abdelrazak Hamdallah en el club. El marroquí se marchó en verano de 2024 tras rechazar ser suplente de Karim Benzema, lo que llevó a su salida y posterior fichaje por el Al-Shabab.

En verano de 2024, el club y el delantero llegaron a un punto muerto cuando este rechazó un papel secundario tras Karim Benzema, lo que derivó en la rescisión de su contrato y su fichaje por el Al-Shabab.

Al respecto, Al-Balawi afirmó: «Trabajé de cerca con Hamdallah en el Al-Ittihad; es una persona sincera que odia mentir y solo quiere el reconocimiento que merece, pues es un jugador magnífico y muy disciplinado».

Y añadió: «Hamdallah rindió a un nivel magnífico con el Al-Ittihad y no causó problemas, como se había insinuado anteriormente; es un profesional en el más alto grado y le encanta su trabajo, pero lo que le sucedió le hizo sentirse mal».

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Además, le retrasaron seis meses de salario y no dijo nada, siguió entrenando y jugando con normalidad; luego sufrió una injusticia al quitarle el dorsal 9 y dárselo a Benzema.

Y añadió: «A Hamdallah le gusta la claridad y, cuando siente lo contrario, se enfada y se sale del guion; algunos piensan que crea problemas, pero no es así, y su marcha del Al-Shabab y del Al-Nassr se debió a las mentiras».

Concluyó: «Al-Taawoun se beneficiará mucho al ficharlo, pues es un jugador útil y valora la sinceridad».

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