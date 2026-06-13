El exdirector de la Federación afirma que «la mentira» provocó las crisis de Hamdallah y que sufrió una injusticia en Yeda

Fajr Hamed Al-Balawi, exdirector ejecutivo del Al-Ittihad, sorprendió al comentar la etapa de Abdelrazak Hamdallah en el club. El marroquí se marchó en verano de 2024 tras rechazar ser suplente de Karim Benzema, lo que llevó a su salida y posterior fichaje por el Al-Shabab.

En verano de 2024, el club y el delantero llegaron a un punto muerto cuando este rechazó un papel secundario tras Karim Benzema, lo que derivó en la rescisión de su contrato y su fichaje por el Al-Shabab.

Al respecto, Al-Balawi afirmó: «Trabajé de cerca con Hamdallah en el Al-Ittihad; es una persona sincera que odia mentir y solo quiere el reconocimiento que merece, pues es un jugador magnífico y muy disciplinado».

Y añadió: «Hamdallah rindió a un nivel magnífico con el Al-Ittihad y no causó problemas, como se había insinuado anteriormente; es un profesional en el más alto grado y le encanta su trabajo, pero lo que le sucedió le hizo sentirse mal».

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Además, le retrasaron seis meses de salario y no dijo nada, siguió entrenando y jugando con normalidad; luego sufrió una injusticia al quitarle el dorsal 9 y dárselo a Benzema.

Y añadió: «A Hamdallah le gusta la claridad y, cuando siente lo contrario, se enfada y se sale del guion; algunos piensan que crea problemas, pero no es así, y su marcha del Al-Shabab y del Al-Nassr se debió a las mentiras».

Concluyó: «Al-Taawoun se beneficiará mucho al ficharlo, pues es un jugador útil y valora la sinceridad».