El exdelantero del PSV Scamacca sienta con un bonito gol las bases de la victoria sobre Turquía

Italia volvió a imponerse a Turquía (3-1) en la fase de grupos de la Nations League. El exdelantero del PSV Gianluca Scamacca firmó en la primera parte su segundo gol como internacional en su 25ª aparición con la selección nacional.

Gianluigi Donnarumma salvó a los suyos de manera magistral tras casi un cuarto de hora de juego ante un durísimo disparo de Ozan Kabak. Scamacca pareció romper el empate diez minutos después para el conjunto local, pero el espigado delantero fue señalado en fuera de juego.

Poco después, Scamacca sí acertó de cara a portería. Vio cómo un disparo desde dentro del área acababa en la red tras golpear en el larguero. El delantero con pasado en el PSV, por cierto, reaccionó con una frialdad llamativa a su bonito gol.

El acertado Scamacca fue sustituido diez minutos después del descanso por el seleccionador Roberto Mancini. Dos minutos más tarde, Issa Doumbia se topó con el guardameta turco Ugurcan Cakir. Fue precisamente Turquía la que marcó a la hora de juego: Aral Simsir batió a Donnarumma y puso el empate.

La alegría de Turquía duró poco, ya que el recién ingresado Riccardo Calafiori devolvió la ventaja a los italianos con un potente cabezazo. Un duro golpe para los visitantes, que pudieron hacer muy poco en el tramo final.

El equipo de Mancini incluso puso el 3-1: Francesco Pio Esposito definió con solvencia. Italia suma siete puntos en el grupo A de la Nations League gracias a esta victoria, tres menos que el líder, Francia.