El exdelantero del Ajax se vuelve viral tras la noche desastrosa de Sudáfrica contra México

La goleada sufrida ante México en el partido inaugural del Mundial ha impactado a Sudáfrica. El equipo, sin garra y dirigido por Hugo Broos, se quedó pronto en desventaja y terminó con nueve jugadores tras perder 2-0. Benni McCarthy, entre otros, se quedó sin palabras tras el encuentro.

En menos de diez minutos, Julián Quiñones adelantó a México y, desde entonces, Sudáfrica no inquietó a la defensa mexicana.

Poco después del descanso, Yaya Sithole fue expulsado por derribar a Brian Gutiérrez, y México aprovechó la superioridad numérica.

Poco después, Raúl Jiménez aprovechó la ventaja numérica para sentenciar.

El calvario no acabó ahí: Themba Zwane vio la roja por protestar y dejó a los suyos con nueve.

Un arranque fallido que somete a los Bafana Bafana a una fuerte presión en el Grupo A.

El analista McCarthy, quien jugó dos años en el Ajax en el siglo pasado, no encontró palabras para describir la actuación de la selección nacional, con la que disputó ochenta partidos internacionales.

Aaron Mokoena y Quinton Fortune, también mudos ante la pregunta del conductor.

El conductor insistió, pero ninguno habló. Las elocuentes imágenes se hicieron virales a primera hora de la mañana.



