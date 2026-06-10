El exdelantero del Ajax Conceição fue el gran héroe en el partido de despedida de Portugal

Portugal venció 2-1 a Nigeria el miércoles en su último amistoso antes del Mundial, disputado en Leiria. La selección de Roberto Martínez viajará pronto a Estados Unidos para la fase de grupos.

Portugal dominó la posesión en el inicio, pero Nigeria respondió con rápidos contraataques. Cristiano Ronaldo estuvo cerca de abrir el marcador, aunque su disparo se marchó fuera. Akor Adams respondió con una jugada individual que acabó rozando el poste.

A mitad de la primera parte, Portugal se adelantó: Diogo Dalot asistió a Pedro Neto, quien definió de cerca (1-0). Poco después, Bruno Fernandes estuvo a punto de marcar el 2-0, pero el portero Maduka Okoye realizó una gran parada. También un cabezazo de Ronaldo tras el saque de esquina posterior se fue por encima del larguero por muy poco.

Sin embargo, a ocho minutos del descanso, Fisayo Dele-Bashiru asistió a Akor Adams, quien definió ante Diogo Costa para igualar el marcador. Con 1-1 se marcharon al vestuario.

Tras el descanso, João Félix estrelló un disparo en el larguero. A 15 minutos del final llegó el 2-1: Francisco Conceição entró por derecha y, desde el borde del área, colocó el balón en el segundo palo.

Así, Portugal llega con victoria a su debut mundialista contra Congo el miércoles 17 de junio. Luego enfrentará a Uzbekistán, que el lunes cayó 1-0 ante Holanda, el 23 de junio, y cerrará el grupo ante Colombia el 28.