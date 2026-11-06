El exdefensa del Wolverhampton y de Inglaterra Conor Coady anuncia su retirada del fútbol a los 33 años

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Conor Coady ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 33 años, poniendo fin a una carrera de 15 años. El exdefensa de Inglaterra, que disputó 317 partidos con el Wolverhampton, dio la noticia la mañana del viernes, un día después de que se confirmara que sería copresentador de un nuevo pódcast y programa de YouTube. También ha estado ejerciendo de entrenador en el Liverpool, el club de su infancia.

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Coady anuncia su retirada en una publicación de Instagram

Coady ha puesto fin a su carrera como futbolista a los 33 años y ha dado a conocer la noticia en una publicación de Instagram este viernes por la mañana. Junto al anuncio, el defensa escribió: «Viví el sueño. Eternamente agradecido. Gracias».

Según informó Sky Sports, Coady estaba sin equipo desde que dejó el Wrexham el 31 de agosto, cuando su contrato fue rescindido de mutuo acuerdo. Su último partido fue el 2 de mayo: jugó 61 minutos en la derrota por 3-1 ante el Swansea durante su cesión al Charlton.

Más de 300 partidos con el Wolverhampton y 10 internacionalidades con Inglaterra

Coady comenzó su carrera en el Liverpool y después jugó en el Sheffield United, el Huddersfield, el Wolverhampton, el Everton, el Leicester, el Wrexham y el Charlton a lo largo de 15 años. Pasó más de la mitad de ese tiempo en Molineux, donde disputó 317 partidos con el Wolverhampton en todas las competiciones.

Tras ganar la Championship en la temporada 2017-18, Coady solo se perdió un partido de la Premier League durante las cuatro temporadas siguientes con el Wolverhampton. También disputó 10 partidos con la selección absoluta de Inglaterra entre 2020 y 2022 y formó parte de las convocatorias para la Eurocopa 2020 y el Mundial de 2022, aunque no jugó en ninguno de los dos torneos.

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Coady vuelve al Liverpool para entrenar a su equipo sub-21

Después de trabajar como entrenador con las selecciones sub-19 y sub-21 de Inglaterra a principios de este año, Coady reveló en septiembre que había regresado al Liverpool. «Intento mantenerme ocupado», contó a BBC Radio 5 Live Sport. «Tengo la suerte de contar con la oportunidad de incorporarme al equipo sub-21 del Liverpool. Me formé allí. Estoy ayudando un poco a entrenar a los chicos, lo cual ha sido fantástico.

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«Los chicos del Liverpool se portan de maravilla conmigo. Tanto los jugadores como Jay Spearing y Rob Page, que me dieron la oportunidad de incorporarme, seguir un poco su ejemplo, estar en la oficina antes del entrenamiento y ver cómo planifican una sesión. Si necesitan a alguien para completar el grupo, participaré y así también me mantendré en forma. Así están las cosas por ahora».

¿Qué le espera ahora a Coady?

Su trabajo con los jóvenes del Liverpool le abre una vía para dedicarse a entrenar, pero Coady también está dando el salto a los medios de comunicación.

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El jueves se anunció que copresentará 'The Football Dugout', un nuevo pódcast y programa semanal de YouTube, junto a Mark Chapman, presentador de fútbol de Sky Sports.