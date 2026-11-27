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El exdefensa del Manchester United Marcos Rojo puede hacer historia en la Copa Libertadores cuando Estudiantes se enfrente a Palmeiras este sábado en la final de Montevideo. Si vence al equipo brasileño, el argentino establecerá un récord de 17 años entre títulos continentales, tras ganar el primero con el club en el que se formó en 2009.

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El veterano busca un hito único en el torneo

Rojo puede convertirse en el jugador con el mayor intervalo entre dos títulos de la Copa Libertadores cuando Estudiantes se enfrente a Palmeiras el 28 de noviembre en el Estadio Centenario. Curiosamente, el defensa ha jugado muy pocos minutos en ambas campañas con el club en el que se formó. En 2009, con 19 años y a las órdenes de Alejandro Sabella, disputó solo un minuto, mientras que en 2026 ha jugado 77 minutos en el partido de vuelta de semifinales contra Flamengo .

Un largo camino de regreso a Estudiantes

El central llegó al club de La Plata con 10 años. Su única aparición en 2009 fue en la victoria de cuartos de final ante Defensor Sporting, cuando entró por Leandro Benitez en el minuto 89. No jugó la final contra Cruzeiro. Tras disputar cinco partidos de la Libertadores en 2010 y desarrollar una larga carrera en Europa, regresó a Sudamérica para jugar en Boca Juniors y Racing.

Con Boca disputó 13 partidos en cuatro ediciones, incluida una emocionante semifinal de 2023 contra Palmeiras en la que fue expulsado en el minuto 66, lo que le impidió jugar la final que su equipo perdió ante Fluminense. En 2025 comenzó en Boca antes de fichar por Racing. Allí sufrió otra expulsión contra Peñarol y cometió un error costoso en semifinales ante Flamengo, antes de regresar a Estudiantes bajo las órdenes de Alexander Medina.

El defensa puede batir varios récords

Si levanta el trofeo, Rojo superará ampliamente el récord actual de 12 años de Fabiano Eller, defensa brasileño que ganó la competición con Vasco da Gama en 1998 y con Internacional en 2006 y 2010. También superará los intervalos de 11 años de Luis Cubilla, Ricardo Bochini y Jonatan Maidana, así como el de ocho años de Everton Cebolinha.

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Rojo no es el único jugador de Estudiantes que busca repetir triunfo. Ramiro Funes Mori y Lucas Alario, campeones con River Plate en 2015, han tenido una participación limitada esta temporada y pueden igualar la marca de 11 años en Montevideo.

La final de Montevideo espera al veterano defensa

Todas las miradas se dirigen ahora a la final del sábado contra Palmeiras , en la que Estudiantes aspira a escribir un nuevo capítulo de su historia continental. Tras ser titular en el decisivo partido de vuelta de semifinales en Maracaná, Rojo tiene opciones de jugar la final. Una victoria cerraría el círculo de su trayectoria de 17 años en la Libertadores con la misma camiseta con la que comenzó todo.