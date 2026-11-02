Compartir Sigue a GOAL en Google

El exdefensa del Borussia Dortmund Patrick Owomoyela cree que Jurgen Klopp, exentrenador del Liverpool, puede devolver a la selección alemana a la cima del fútbol internacional. Tras jugar cinco temporadas a las órdenes del técnico de 59 años en el Signal Iduna Park, el exlateral considera que su antiguo entrenador tiene el carisma necesario para impulsar un resurgimiento inmediato.

Anuncios

Respaldan al técnico para impulsar el resurgimiento de la selección

Owomoyela está convencido de que Klopp puede repetir con Alemania los éxitos que logró en los clubes tras suceder a Julian Nagelsmann después de la eliminación en el Mundial de este verano. Tras dejar su cargo de responsable global de fútbol en Red Bull, el exentrenador del Liverpool firmó en julio un contrato de cuatro años que abarca la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030. Asumió oficialmente el cargo en agosto para empezar a reconstruir a la cuatro veces campeona del mundo.

Su capacidad para causar un impacto inmediato encaja con el poco tiempo disponible

A diferencia del trabajo diario en un club, el fútbol de selecciones ofrece a los entrenadores poco tiempo de entrenamiento para poner en práctica sus ideas tácticas y evaluar las opciones de su plantilla.

En un encuentro con medios en Múnich al que asistió Bulinews, Owomoyela explicó por qué su antiguo entrenador está especialmente preparado para superar esas limitaciones: «Es capaz de cambiar las cosas importantes en poco tiempo, y eso lo convierte en una buena elección. Ojalá pudiera tener a los jugadores de Alemania todos los días [para entrenar], pero no es así. Como he dicho, es capaz de causar un impacto inmediato y de transmitir una idea clara de lo que hay que hacer».

«Ahora, más que antes, su reputación ayuda a los jugadores a creer en lo que dice. Todo eso le viene bien a un entrenador que tiene menos tiempo, pero que puede conseguir que las cosas sucedan. Solo se trata de encontrar a las personas adecuadas. Utilizó a muchos jugadores [en su primera etapa con la selección] y eso también seguirá siendo así».

Anuncios Anuncios

La intensidad constante define sus métodos de entrenamiento

Owomoyela conoció de primera mano los métodos de Klopp en el Dortmund entre 2008 y 2013, etapa en la que ganó dos títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania. Al recordar cómo el técnico combinaba la libertad en el vestuario con unas exigencias físicas constantes, el hamburgués añadió: «Era un entrenador que nos exigía trabajar duro, pero también divertirnos mientras lo hacíamos. Parecía que él siempre se divertía. Aunque nos pedía mucho, también nos dejaba disfrutar».

Related Topics

Señal Tradicional Sky ✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada. ✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet. ✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre. Precio inicial Variable Obtén Sky Fútbol Gratis Tubi ✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi". ✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades. ✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido. Precio inicial $0 Obtén Tubi Señal Tradicional Sky ✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada. ✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet. ✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre. Precio inicial Variable Obtén Sky Fútbol Gratis Tubi ✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi". ✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades. ✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido. Precio inicial $0 Obtén Tubi Señal Tradicional Sky ✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada. ✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet. ✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre. Precio inicial Variable Obtén Sky

«Era el que más alzaba la voz en el vestuario, así que te daba ese tipo de libertad. Pero tenías que responder en el campo, trabajando duro y haciendo lo que te pedía. Sabía crear imágenes. Hacía que fuera muy fácil entender adónde quería que fueras y qué quería que hicieras. Era como una película en tu cabeza. Esa capacidad para motivarte a hacer lo que tienes que hacer es lo que lo sitúa por encima de muchos otros. Quería que jugáramos al fútbol con la máxima intensidad».

«Era perseguir, perseguir, perseguir, perseguir siempre. Si recuperabas el balón, corrías hacia el rival lo más rápido y con la mayor fuerza posible. Si ellos [el rival] tenían el balón, ibas a recuperarlo otra vez. También nos proponía retos: si una semana corríamos 120 kilómetros [como equipo], la siguiente decía que hiciéramos 124 [kilómetros]. Creíamos en lo que decía. Aunque perdiéramos partidos y derbis, decía que no importaba porque sentía que íbamos en la dirección correcta».

Anuncios

Resultados dispares en sus primeros partidos

La etapa de Klopp ha comenzado sin grandes sobresaltos en sus cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, con una victoria, dos empates y una derrota, tres goles a favor y dos en contra. Tras debutar con un empate 1-1 en Países Bajos y sufrir una sorprendente derrota por 1-0 en casa ante Grecia en septiembre, Alemania venció 2-0 a Serbia el 1 de octubre antes de empatar 0-0 a domicilio frente a Grecia tres días después. El técnico de 59 años buscará ahora ganar impulso en la ventana internacional de noviembre.