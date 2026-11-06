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El exdefensa del Barcelona se compadece de Vinicius: ya no atemoriza a los rivales

Vinicius Junior
Real Madrid
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Liga de Campeones
S. Umtiti
Brasil
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España
Francia

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En unas declaraciones que llevaron un tono de empatía poco habitual de un exjugador del Barcelona hacia uno de los emblemas del Real Madrid, el francés Samuel Umtiti reconoció que siente "pena" por el brasileño Vinícius Júnior, asegurando que la estrella brasileña ya no es el jugador temible que inclinaba la balanza de los partidos él solo.

Las declaraciones de Umtiti llegaron durante su análisis del partido del Real Madrid ante el AEK de Atenas y fueron recogidas por la emisora española "Cadena SER", que volvió a poner de manifiesto el decepcionante inicio de temporada del brasileño con el conjunto blanco.

Umtiti dijo: "Siento pena por él. Me entristece esto. Vinícius no ha estado en su mejor momento durante semanas, incluso meses, incluso temporadas. Está claro que le falta la confianza que tenía en la banda izquierda".

Y añadió el exdefensa francés: "Antes, cuando recibía el balón, sabías que iba a suponer un peligro. Y ahora ya no tiene eso".

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Umtiti conoce bien el impacto de Vinícius en las defensas rivales, después de haberlo enfrentado en cuatro Clásicos con la camiseta del Barcelona, y aun así considera que Vinícius esta temporada, "incluso en el último toque", sufre para ser el jugador decisivo que llegó a ser.

El exjugador del Barcelona continuó hablando sobre el extremo brasileño: "Pierde mucho el balón y ya no atemoriza a los rivales".

Umtiti lanzó una advertencia a la afición del Real Madrid tras una serie de partidos que no dieron los resultados deseados, señalando que Vinícius está muy lejos de su mejor nivel, mientras otros jugadores talentosos compiten por minutos, pero no reciben las mismas oportunidades.

El jugador francés planteó la pregunta más importante en este asunto: "¿Qué hacemos con Vinícius?", antes de responder: "Cuando lo pones a la izquierda, eso significa que pones a Diomande a la derecha, donde sabemos que Diomande no rinde bien y sufre".

Y agregó: "O entramos en un sistema de competencia clara entre los jugadores, y juega el mejor, o hay una jerarquía que obliga a Vinícius a seguir jugando en la banda izquierda por ahora. Al final, los resultados son lo que decide, y el Real Madrid gana, pero Vinícius ya no está en ese nivel ni en LaLiga ni en la Liga de Campeones. Siento una gran pena por Vinícius".

Umtiti vinculó el bajón de Vinícius con su gran decepción por no ganar el Balón de Oro de 2024, considerando que fue el punto de inflexión en su carrera.

Umtiti cerró sus declaraciones diciendo: "A lo largo de las tres últimas temporadas, y desde que no ganó el Balón de Oro, su nivel se vio afectado, y nos cuesta recuperar al Vinícius lleno de vitalidad y regate en la banda izquierda".

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