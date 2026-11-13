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Adrien Silva, exestrella de la selección de Portugal, abre su corazón a Kooora y habla de aspectos ocultos que revelan la otra cara de la personalidad de Cristiano

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El respeto a Ronaldo dentro de la selección está fuera de toda duda, y Portugal le estará en deuda para siempre

Cristiano deseaba despedirse de la afición sobre el césped, y no creo que vaya a dirigir a Portugal en el futuro

Ronaldo no es un arrogante, y este es el lado oculto de su personalidad

Un jugador como él no se reemplaza con rapidez, y este trío merece el brazalete de capitán de Portugal

No fue una carga para la selección en sus últimos años, pero el ritmo del fútbol no perdona

Mientras la selección portuguesa se prepara para disputar su primer partido en la era posterior a Cristiano Ronaldo, "Kooora" abre las páginas de la memoria de uno de los compañeros más destacados de la leyenda lusa, a través de una entrevista exclusiva y extensa con Adrien Silva, el centrocampista que compartió con "el Don" años del viaje internacional y conquistó a su lado el logro más preciado en la historia del fútbol portugués, la Eurocopa 2016.

La entrevista llega horas antes del enfrentamiento de Portugal ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, que será el primer examen de la selección sin su capitán histórico, tras el anuncio de la retirada de Ronaldo del fútbol internacional, poniendo fin a una trayectoria que se extendió durante más de dos décadas con la camiseta de la selección de su país.

Adrien Silva disputó 26 partidos internacionales con la selección portuguesa entre 2014 y 2018, y Ronaldo participó en 16 de ellos, y fue uno de los integrantes de la generación que llevó a Portugal al título de la Eurocopa 2016.

Silva comenzó su trayectoria con el Sporting de Lisboa, donde se convirtió en uno de los líderes del equipo, antes de vivir experiencias profesionales en Inglaterra con el Leicester City, en Francia con el Mónaco y en Italia con la Sampdoria, además de otras etapas en Portugal y los Emiratos.

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En su testimonio para "Kooora", Silva aborda la decisión de Ronaldo de poner fin a su andadura internacional, su postura sobre la polémica en torno a su relación con el entrenador Jorge Jesus, y si la retirada es definitiva, además del futuro de la selección portuguesa y el jugador más indicado para liderarla en la próxima etapa.

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También revela facetas menos visibles de la personalidad de Ronaldo dentro del vestuario, hablando de su forma de tratar a los jugadores jóvenes, su interés por sus compañeros y los miembros del cuerpo técnico, y explicando cómo adquirió su estatus excepcional gracias a su compromiso y su trabajo, no por su mera condición de estrella.

En contrapartida, se detiene en uno de los momentos más emotivos de las trayectorias de ambos: la final de la Eurocopa 2016, cuando Ronaldo abandonó el campo llorando a causa de la lesión, mientras Silva era uno de los jugadores más cercanos a él en aquellos instantes, en una escena captada por las cámaras.

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Silva vuelve, tras 10 años de aquella noche histórica, a los detalles de la conversación que mantuvieron, y al impacto de la salida del capitán sobre sus compañeros, revelando cómo las lágrimas de Ronaldo se transformaron de un momento de dolor en una fuente adicional de motivación para Portugal en su camino hacia el título europeo.

Y a continuación, el texto de la entrevista:

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Jugaste en varias ligas europeas y viviste experiencias distintas en Inglaterra, Italia, Francia y Portugal antes de tu traspaso a los Emiratos. ¿Qué experiencia te cambió más en los planos personal y profesional, y hay alguna decisión en tu carrera que desearías haber tomado de forma diferente?

Mi formación y los años que pasé como capitán en el Sporting de Lisboa forjaron mi personalidad, pero el traspaso a la Premier League y después jugar en Italia y Francia me dieron una madurez táctica y personal enorme.

Si pudiera cambiar una sola cosa, sería la forma en que se desarrolló mi traspaso al Leicester City. Aquellos meses que pasé fuera de los terrenos de juego por 14 segundos (tras el cierre del sistema de transferencias internacionales de la FIFA) fueron una prueba psicológica extremadamente dura, aunque me hicieron mucho más fuerte desde el punto de vista mental.

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Te uniste al Leicester tras su histórica conquista del título de la Premier League, pero viviste al equipo en una etapa completamente distinta a la del título. ¿Qué había cambiado dentro del club cuando llegaste, y sentiste que el equipo había perdido parte del espíritu y la personalidad que después contribuyeron a su descenso?

Cuando llegué, el Leicester atravesaba ya una fase de transición natural tras ganar el título. El logro de 2016 se basaba en una química irrepetible y en un deseo colectivo muy concreto. Con el paso del tiempo, cambiaron las expectativas, se marcharon algunos elementos clave y el club empezó a buscar una nueva identidad de juego.

No diré que la personalidad o la ambición hubieran desaparecido, pero también debemos tener en cuenta que juegas en la liga más competitiva del mundo, y lo que logró el Leicester es muy difícil de repetir.

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Fuiste uno de los jugadores importantes de Portugal durante las rondas eliminatorias de la Eurocopa 2016 tras no participar en la fase de grupos. ¿Cómo gestionaste psicológicamente ese cambio, y sentiste entonces que demostraste algo a quienes dudaban de tus capacidades?

Con mucha calma y concentración. En las fases finales de un torneo internacional todos son importantes, incluidos los que están en el banquillo. El entrenador Fernando Santos fue muy claro con nosotros cuando dijo: vamos a necesitar a todos.

Cuando llegó la oportunidad ante Croacia, la afronté con un sentido de la responsabilidad, y no por necesidad de acallar a mis críticos. En los más altos niveles del fútbol, dejas que tu rendimiento sobre el césped hable por ti y trabajas por el equipo.

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Pasamos al tema de la retirada internacional de Cristiano Ronaldo. Si estuvieras en su lugar, ¿habrías tomado esta decisión tras la disputa con Jorge Jesus, o habrías separado tu desacuerdo con el entrenador de tu relación con la selección y la afición, y habrías continuado hasta el Mundial 2030?

Son decisiones muy personales, que implican un enorme grado de complejidad personal. Conozco bien al entrenador Jorge Jesus, después de haber trabajado con él, y conozco su profesionalidad y los altos estándares que establece en su trabajo.

Cuando se juntan personalidades fuertes y exitosas de este modo, es perfectamente comprensible que haya puntos de vista diferentes sobre el camino a seguir.

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Para mí, no me corresponde juzgar las decisiones ni ponerme de un lado. Debe haber un respeto absoluto a la elección de Cristiano y admiración por todo lo que logró con la camiseta de Portugal.

Ronaldo habló de "promesas que no se respetaron" en su desacuerdo con Jesus, mientras que el entrenador negó ser responsable de la decisión de retirarse. Desde tu experiencia dentro de la selección, ¿cómo ves la influencia de la relación entre el jugador y el entrenador en decisiones de esta magnitud, y pueden las cosas llegar a un punto en el que la continuidad del jugador resulte imposible, incluso si todavía es capaz de aportar?

En el fútbol de élite, lidias a diario con el máximo grado de exigencia. Los entrenadores y la federación siempre buscan tomar las mejores decisiones para el éxito colectivo de Portugal, mientras que los grandes jugadores también tienen sus propios puntos de vista.

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Cuando chocan dos puntos de vista diferentes, eso forma parte del deporte y no resta valor a nadie. Lo más importante es que siempre prevalezca el respeto mutuo, junto con el reconocimiento de que todos los implicados dieron lo mejor de sí por el fútbol portugués.

¿Crees que llegó a una etapa en la que sintió que ya no gozaba del mismo estatus dentro de la selección portuguesa, o que su presencia ya no era plenamente bienvenida por los jugadores y el cuerpo técnico?

El cariño y el aprecio por Cristiano dentro de la selección portuguesa seguirán siendo algo indiscutible, ya sea entre sus compañeros, el cuerpo técnico o toda la estructura de la federación. Lo que ocurre es un paso natural del tiempo, que trae nuevas dinámicas tácticas a cualquier equipo del mundo.

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El estatus de Cristiano y el respeto del que goza no estuvieron nunca en absoluto en duda. Su legado es intocable para todo portugués.

Getty Images

Ronaldo dijo en octubre que no tenía intención de retirarse del fútbol internacional y que seguiría disponible tras el fin de su periodo de sanción, pero anunció su retirada poco después. ¿Qué puede llevar a un jugador con esta mentalidad, y tras un vínculo tan profundo con la selección, a cambiar de postura con tanta rapidez?

Cristiano es un competidor por naturaleza. Vive y respira fútbol con una intensidad poco común, y se guía por su corazón. Cuando un deportista de esta magnitud reflexiona y siente que ha llegado el momento adecuado para cerrar un capítulo y abrir el camino a uno nuevo, esta decisión debe comprenderse y respetarse más que analizar el momento exacto del anuncio; lo que la historia recordará es más de dos décadas de compromiso total con la selección portuguesa.

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Teniendo en cuenta la relación entre vosotros, ¿hablaste con él después de que anunciara su retirada del fútbol internacional?

No hablamos de este asunto, pero es importante dar a Cristiano espacio tras una decisión de esta importancia, una decisión que ha recibido tanta atención mediática. El sentimiento que comparto con él, y que comparte cada compañero, es la gratitud y el orgullo profundos por todo lo que logramos juntos. Cristiano sabe cuánto afecto le tenemos y el lugar único que ocupa en la historia de nuestro país.

¿Crees que la forma en que terminó su carrera internacional no está a la altura de la magnitud de lo que logró para Portugal, y merecía una despedida diferente, con un último partido ante la afición de su país, como ocurrió con Messi?

Creo que todos habríamos deseado ver a Cristiano despedirse sobre el césped, como la leyenda que es, y teniendo en cuenta todo lo que hizo por Portugal. No tengo ninguna duda de que él mismo quería poner fin a su carrera sobre el campo. Pero no podemos cambiar lo que ocurrió.

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Su verdadero reconocimiento está grabado en la memoria de cada portugués, en los títulos que ganó y en el respeto mundial que le ganó al fútbol portugués.

En sus últimos años con la selección, ¿le daba a Portugal más de lo que recibía de ella, o el equipo se veía obligado a veces a adaptar su estilo de juego en torno a una sola estrella?

Contar con un jugador de la magnitud de Cristiano es siempre un privilegio para cualquier selección. Durante años, el equipo se benefició de su capacidad excepcional para marcar goles. Pero con el paso de los años, toda selección necesita lograr un equilibrio entre la calidad individual de sus jugadores y la armonía colectiva.

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El estilo de juego de Cristiano evolucionó, y la selección nacional también tuvo que adaptarse a ello, pero no creo que eso fuera necesariamente algo negativo.

¿Crees que la retirada de Ronaldo es realmente definitiva, o existe la posibilidad de su regreso si cambian las circunstancias, ya sea por la marcha de Jesus o por algún acontecimiento dentro de la Federación Portuguesa de Fútbol?

Cristiano es un hombre de fuertes convicciones. Si ha tomado esta decisión, es seguro que llegó tras una reflexión minuciosa y con la firme sensación de que es una decisión definitiva.

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Lo más saludable para el fútbol portugués en esta etapa es mirar hacia adelante, apoyar el trabajo en marcha y recordar su trayectoria con la selección con la dignidad que merece.

En una entrevista de 2022, dijiste que Ronaldo era capaz de seguir jugando durante 5 años más. Ahora, tras anunciar su retirada del fútbol internacional a los 41 años, ¿sigues creyendo que es capaz de seguir jugando al fútbol al más alto nivel, o el tiempo ha empezado a imponer su palabra?

Lo que ha logrado Cristiano física y mentalmente desafía todas las expectativas habituales del fútbol. Es un ejemplo de profesionalidad y disciplina para todo jugador joven del mundo. Por supuesto, el ritmo del fútbol de hoy no perdona, y el tiempo no espera a nadie. Pero su ética de trabajo y su determinación seguirán inspirando a las generaciones venideras.

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Muchas leyendas asumieron la dirección de sus selecciones tras retirarse como jugadores, como Maradona, Zidane y Beckenbauer. ¿Esperas ver a Ronaldo dirigir a Portugal algún día?

Veo a Cristiano más indicado para roles de liderazgo global, como embajador, directivo o inversor en el deporte, donde su palabra y su imagen tienen un impacto mundial enorme.

Entrenar requiere una rutina muy concreta y un cierto nivel de compromiso, pero solo él sabrá realmente qué camino quiere seguir una vez que ponga fin a su carrera como jugador.

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Tras la marcha de Ronaldo, ¿tiene Portugal ahora la oportunidad de construir un equipo más colectivo, o el equipo perdió a un jugador cuyo impacto es imposible de reemplazar por mucho que cambie el estilo de juego?

No puedes reemplazar de la noche a la mañana a una figura con un impacto histórico de la magnitud de Cristiano. Sin embargo, Portugal cuenta actualmente con una generación excepcional de talento, desarrollada a través del trabajo destacado de los clubes y la federación.

Hay suficiente calidad y madurez para construir un equipo fuerte y unido, capaz de seguir compitiendo por los mayores títulos en el panorama mundial.

Getty Images

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¿Quién ves como el jugador mejor preparado para asumir la responsabilidad de liderar a la selección portuguesa en la era posterior a Ronaldo?

Portugal sigue en una posición muy fuerte. Jugadores como Rúben Dias, Bruno Fernandes y Bernardo Silva han mostrado liderazgo, personalidad e inteligencia táctica en los mayores escenarios del fútbol mundial durante varios años. Desde luego, no habrá ningún problema.

Has observado a Ronaldo de cerca durante años, te entrenaste con él y compartiste con él momentos de victoria y de frustración dentro del vestuario. ¿Cuál es el rasgo más importante de su personalidad que el público no ve, pero que explica cómo logró mantener su nivel y su motivación durante todos estos años?

Todos conocen su grado de entrega en los entrenamientos, pero lo que quizá muchos no perciban es el interés y la consideración que muestra hacia los demás dentro del vestuario.

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La forma en que recibe a los jugadores jóvenes que se incorporan a la selección por primera vez, su sentido del humor durante las concentraciones y el respeto que muestra a cada miembro del cuerpo técnico, desde los médicos y los encargados del material hasta los fisioterapeutas. Eso revela una faceta cálida suya que a menudo queda a la sombra de su imagen pública.

Teniendo en cuenta el periodo que pasaste con él en la selección, ¿era Ronaldo tratado realmente de forma diferente al resto de los jugadores, ya fuera por los entrenadores, la federación o sus compañeros, y crees que este estatus especial le ayudó o hizo más complicado el trato con él?

Cristiano adquirió su estatus sobre el césped, a través de su rendimiento, sus títulos y su compromiso con su país. El secreto de que todo funcionara tan bien en el vestuario era sencillo: siempre era el primero en liderar con el ejemplo, a través de su duro trabajo, su puntualidad y su entrega.

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Cuando tu líder es la persona que trabaja con el máximo esfuerzo, eso le gana de forma natural la admiración de todo el grupo.

¿Crees que el mundo malinterpretó a Ronaldo en determinadas etapas a causa de su gran confianza en sí mismo o por sus reacciones emocionales?

En algunas ocasiones, se malinterpretó su enorme confianza en sí mismo. Cualquiera que compita al más alto nivel necesita creer en sí mismo de forma incondicional. Lo que algunos describieron como arrogancia no era más que una ambición genuina y la frustración natural de alguien que odia perder.

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Teniendo en cuenta tu relación con él, ¿puedes revelar algún secreto sobre Ronaldo que nadie conozca?

Lo que más me impresionó fue su compromiso absoluto con la recuperación. Durante un torneo largo, cuando el agotamiento empieza a acumularse, Cristiano nunca renunció a su rutina de descanso, hidratación y cuidado físico, incluso cuando todos estaban celebrando. Esa atención a los detalles invisibles es lo que separa a los buenos jugadores de los verdaderos grandes.

En la final de la Eurocopa 2016, Ronaldo salió lesionado y llorando, pero Portugal siguió luchando hasta ganar el título. ¿Cómo cambió el ambiente en el vestuario y sobre el césped tras su lesión, y sentiste en algún momento que el sueño de ganar el título había terminado con su salida?

Fue un momento decisivo en aquella final. Ver a nuestro capitán abandonar el campo llorando tras sufrir la lesión sacudió al equipo durante unos instantes, pero pronto se convirtió en una enorme fuente de motivación. Hubo una sensación inmediata de unidad entre los jugadores, el cuerpo técnico y los suplentes. Sabíamos que teníamos que estar a la altura del acontecimiento y devolver esa copa a Portugal también por él. Aquello fue una victoria del grupo y del espíritu portugués.

Getty Images

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Estabas cerca de él en el momento de su caída entre lágrimas tras la lesión y las cámaras captaron vuestra conversación. ¿Qué os dijisteis el uno al otro en ese momento, y qué le preocupaba más: su lesión o la posibilidad de perder la final?

En ese momento, lo que intenté transmitirle fue fuerza y coraje. Él quería seguir a cualquier precio. Ver el grado de dolor que sentía nos dio a todos una fuerza adicional para seguir luchando hasta el último segundo.

Tras 10 años, y con el anuncio de la retirada de Ronaldo del fútbol internacional, ¿cómo contemplas ahora aquel momento? ¿Ves sus lágrimas en la final de 2016 como un resumen de su relación con Portugal, más que cualquier cifra o título?

Aquellas lágrimas en París fueron el reflejo más puro del amor que Cristiano siempre llevó por Portugal. Más allá de las cifras individuales y los premios, las lágrimas demostraron que lo que siempre le impulsó fue el orgullo de representar nuestra bandera. Fue maravilloso formar parte de aquel logro a su lado, y la deuda del fútbol portugués con él seguirá existiendo para siempre.