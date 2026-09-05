Willem II sigue esperando su primera victoria de esta temporada de la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij. El conjunto de Tilburg cayó con contundencia este sábado por la noche en casa ante el Excelsior: 0-3, con goles de David Garden, Rick Meissen e Irakli Yegoian.

Willem II perdió sus dos primeros partidos tras el ascenso, pero la semana pasada sumó su primer punto en casa contra el sc Heerenveen: 2-2. Ante el Excelsior, que antes de este partido había sumado seis puntos en tres encuentros, el entrenador John Stegeman esperaba por fin lograr la primera victoria con su equipo.

El Excelsior se adelantó en apenas ocho minutos. Yegoian centró desde la izquierda y Garden empujó el balón a la red: 0-1.

No mucho después, Willem II estuvo muy cerca del empate. Devin Haen estrelló el balón en el larguero tras tocar en la pierna de Eric da Silva Moreira, que se había lanzado al suelo. Sin embargo, también se levantó la bandera porque habría existido fuera de juego.

El 0-2 llegó pasada la media hora: no era la primera vez esta temporada que el Excelsior veía portería a la salida de un córner. En este caso, Meissen cabeceó a la red un saque de esquina. Willem II ofreció muy poca respuesta antes del descanso.

Al inicio de la segunda parte entró Tonny Vilhena, que de este modo hizo su debut con Willem II. Y a un cuarto de hora del final se sumó otro debutante al equipo de Tilburg con Chido Obi, cedido por el Manchester United.

Sin embargo, no pudieron evitar la derrota. Es más: tras un saque largo de Stijn van Gassel y una excelente acción, Yegoian puso el 0-3 definitivo en el marcador con un potente disparo al palo corto.