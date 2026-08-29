El Excelsior se llevó el derbi de Róterdam ante el Sparta Rotterdam en el tiempo añadido. El duelo entre vecinos parecía encaminado a terminar 1-1 durante mucho tiempo, pero justo antes del final del partido Nesto Groen se convirtió en el héroe absoluto del Excelsior: 2-1. El equipo de Ruben den Uil ya ha sumado seis puntos en tres partidos; el Sparta se queda en cuatro.

En la previa se habló principalmente de Ayoni Santos, que sí estuvo presente en el estadio, pero no formó parte de la convocatoria. El entrenador del Sparta, Rogier Meijer, decidió dejar fuera al caboverdiano porque está centrado en el PSV, que ha mostrado un interés concreto.

Tras un entretenido inicio, el Sparta fue el primer equipo en acercarse al gol. Jens Toornstra cedió para Shunsuke Mito, que puso el balón hacia Milan Zonneveld. El delantero no pudo rematar por muy poco gracias a la excelente intervención de Jan Plug.

Después, el Excelsior fue creciendo en el partido y eso incluso se tradujo en el 1-0 tras un córner sacado en corto. El Sparta pensó que había logrado despejar el balón, pero no contaba con Sliti. El jugador cedido por el Feyenoord enganchó el balón de lleno: 1-0.

Fue un bonito momento para Sliti, que así marcó su primer gol con el Excelsior. El siguiente contratiempo para el Sparta llegó antes del descanso. Robin van Cruijsen tuvo que retirarse lesionado y fue sustituido por Casper Terho.

La segunda parte apenas llevaba unos minutos cuando los espartanos igualaron el marcador. Mitchel van Bergen cedió para Zonneveld, que fusiló a un impotente Stijn van Gassel: 1-1.

Fue el primer gol de la temporada para Zonneveld como titular. La semana pasada ya había marcado saliendo desde el banquillo contra el FC Utrecht (3-3). Tras el empate, los equipos siguieron muy igualados durante mucho tiempo.

Parecía que el 1-1 no se movería, pero nada más lejos de la realidad. En un córner, Ilano Silva Timas fue encontrado. Su cabezazo llegó a su compañero Groen, que cabeceó a bocajarro y desató la locura total: 2-1.







