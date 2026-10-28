El excapitán del Tottenham Hugo Lloris elogia a Harry Kane como «modelo a seguir» tras su triunfo en el Balón de Oro

Compartir Sigue a GOAL en Google

El exportero del Tottenham Hotspur Hugo Lloris ha dedicado grandes elogios a su antiguo compañero Harry Kane después de que el delantero del Bayern de Múnich ganara el Balón de Oro 2026 en Londres la noche del lunes. Tras compartir vestuario durante una década en el norte de Londres, el veterano francés destacó el juego completo del capitán de Inglaterra y su personalidad humilde.

Anuncios

Un campeón del mundo elogia al delantero

Lloris se alegró de ver cómo su compañero de ataque durante tantos años conquistaba el premio individual más importante del fútbol y el Trofeo Gerd Muller en el London Palladium el 26 de octubre. El inglés, de 33 años, superó a la estrella del Real Madrid Kylian Mbappe y al joven del Barcelona Lamine Yamal para convertirse en el primer jugador de su país en ganarlo en 25 años. El galardón llegó tras una temporada de 73 goles, un título de la Bundesliga y un tercer puesto en el Mundial con Inglaterra.

Una década juntos forjó un respeto duradero

Tras progresar en las categorías inferiores del Tottenham en 2009 y pasar por varias cesiones, Kane se convirtió, desde mediados de 2013, en compañero habitual de Lloris en el primer equipo. El portero había llegado en agosto de 2012 y ambos compartieron vestuario hasta que el delantero fichó por el Bayern en agosto de 2023. Lloris, ahora de 39 años, se marchó posteriormente a Los Angeles FC en diciembre de 2023.

En declaraciones a L'Equipe, el excapitán de Francia elogió la evolución de su antiguo compañero en todas las facetas del juego: «Me alegro por él. Es estupendo ver a un excompañero ganar el Balón de Oro en casa, en Londres. Tiene unas cualidades extraordinariamente completas, que ha perfeccionado temporada tras temporada. Hoy puede hacerlo todo: dar pases cortos y largos, entrar al balón, replegar para defender y, sin duda, es el mejor jugador dentro del área».

Su actitud desinteresada distingue al delantero

A diferencia de muchas estrellas de élite, el delantero nunca buscó campañas mediáticas para reforzar su candidatura, una cualidad que impresionó profundamente a Lloris, quien lo comparó con los anteriores ganadores Ousmane Dembele y Karim Benzema.

Anuncios Anuncios

Al hablar del carácter del delantero y de su compromiso con el equipo, Lloris añadió: «No busca ser el centro de atención. Debe este Balón de Oro a su enorme profesionalidad y humildad. Es un ejemplo en nuestro deporte.

»El Balón de Oro de Ousmane Dembele premió anteriormente a un jugador que antepone el equipo a todo lo demás, igual que el de Karim Benzema en 2022. Harry es mucho más que una máquina de hacer goles».

La copa nacional, antes del clásico

Después de sumar ya 10 goles y siete asistencias en 12 partidos entre todas las competiciones esta temporada, Kane volverá a centrarse enseguida en el Bayern. El Bayern de Múnich recibe al Magdeburg el miércoles por la noche en la segunda ronda de la Copa de Alemania, con el objetivo de avanzar sin apuros. Después de ese partido copero entre semana, recibirá a su gran rival, el Borussia Dortmund, el sábado 31 de octubre, en un atractivo duelo de la octava jornada de la Bundesliga.