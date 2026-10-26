El primer enfrentamiento del Clásico esta temporada, que terminó con victoria del Real Madrid por 2-1, vivió una dosis limitada de polémica arbitral, debido a la entrada de Joao Cancelo sobre Yan Diomande, por la que el marfileño se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante un minuto para recibir tratamiento.

Durante la narración del partido a través de la cadena DAZN, Guti, exestrella del Real Madrid, reclamó la intervención del VAR para revisar la jugada.

El sitio web de la cadena DAZN señaló: "Guti consideró que la acción de la entrada de Cancelo sobre Diomande era de los casos que se pueden revisar por la violencia de la entrada".

Guti dijo: "Me parece increíble que el VAR no intervenga".

La entrada se produjo durante la segunda parte, cuando ambos jugadores disputaban el balón, y Cancelo parecía incapaz de seguir el ritmo del extremo del Real Madrid, que intentaba escapar del marcaje del lateral portugués.

En el momento en que el jugador del conjunto merengue parecía a punto de desprenderse de la vigilancia del jugador del Barcelona, Cancelo estiró la pierna y los tacos de su bota tocaron la parte inferior de la pierna de Diomande, justo cerca del tobillo.

Según las nuevas modificaciones del reglamento arbitral, esta entrada a la altura del tobillo podría haber derivado en la exhibición de la tarjeta roja directa a Cancelo por juego violento, lo que habría cambiado el rumbo del partido, algo que explica la reclamación de Guti para revisar la acción.

El asunto empeoró porque el Barcelona marcó un gol por medio de Raphinha apenas minuto y medio después de que Diomande se viera obligado a abandonar el terreno de juego, con la particularidad de que el jugador marfileño sí estaba dentro del campo en el momento del gol.

El gol eclipsó la imagen de la entrada, pero generó inquietud entre la afición del Real Madrid, que posteriormente se transformó en enfado.