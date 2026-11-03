Jérôme Rothen, exestrella del Paris Saint-Germain y de la selección francesa, considera que la sanción a Vinicius Junior supuso una oportunidad valiosa para el Real Madrid, después de haberle dado a Yan Diomande el espacio necesario para demostrar sus cualidades y ganarse un lugar en los planes del equipo.

Rothen, en declaraciones recogidas por el sitio "Tribuna", afirmó que la ausencia de la estrella brasileña se convirtió en "una bendición disfrazada de desgracia", explicando que Diomande aprovechó la oportunidad de forma perfecta y recuperó su posición en la banda izquierda, para convertirse en un jugador influyente en el once del equipo.

Diomande aprovecha la oportunidad

El exinternacional francés señaló que Diomande ya dispone de minutos de juego de forma regular y goza de la confianza del entrenador José Mourinho, después de haber afrontado dificultades al inicio de la temporada debido a la presión asociada al valor de su traspaso, además de cierta confusión sobre su papel dentro del campo.

Añadió que jugar en el costado izquierdo le concede al jugador una mayor libertad, especialmente con las exigencias de Mourinho de presionar a los rivales y regresar para apoyar en defensa, además de su capacidad para progresar con el balón y adentrarse en la profundidad del campo, lo que ayuda a lograr el equilibrio en el centro del equipo.

Mbappé cambió y Vinicius ya no es el de antes

Rothen abordó el esfuerzo defensivo que realizan los jugadores del Real Madrid, considerando que la situación ha cambiado respecto al periodo en el que Kylian Mbappé y Vinicius hacían un menor esfuerzo en ese aspecto.

Explicó que Mbappé ahora realiza un mayor esfuerzo, mientras que considera que Diomande le da al equipo el equilibrio necesario a través de sus movimientos y su compromiso táctico.

Ventaja de dos pasos

Cuando se le preguntó a Rothen si Vinicius había perdido su lugar en el once, respondió afirmativamente, subrayando que Diomande está obligado a mantener su nivel para demostrar que merece seguir.

Dijo: "Para mí, sí, Vinicius ha perdido su lugar. Diomande tendrá que defender su puesto, pero incluso si es algo menos talentoso técnicamente, el esfuerzo que realiza en la colocación y en dar equilibrio al equipo le otorga una ventaja de dos pasos sobre Vinicius".

De este modo, Rothen situó la comparación entre ambos jugadores en el marco del compromiso táctico y el rendimiento colectivo, considerando que el equilibrio y el esfuerzo que aporta Diomande dentro del campo le conceden una ventaja en la actualidad, pese a reconocer que Vinicius le supera en el aspecto técnico.