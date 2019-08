El ex-River que busca club a través de Twitter

Es arquero, pasó siete de sus 20 años en las inferiores del Millonario, pero quedó libre y nada fue lo mismo. Las redes sociales, su última esperanza.

A finales de julio, con la ventana de mercado abierta de par en par, Daniel Alves era jugador libre y todavía no había revolucionado al Sao Paulo con su llegada. En ese entonces, el capitán de la Selección brasileña bromeaba en Instagram: "Busco empleo, ¿dónde puedo colocar mi currículum?". Un par de semanas después, mientras el flamante número 10 del Tricolor Paulista ya se entrena con su nuevo equipo, un joven futbolista argentino lo imitó. Pero no lo hizo en chiste.

"Estoy buscando club, nunca pensé recurrir a esto, pero si alguien me ayuda se lo agradezco!". Cuando Ezequiel Muth publicó ese tuit junto a su CV, probablemente no imaginó la repercusión que tendría. La publicación del arquero de 20 años formado en las divisiones inferiores de River se hizo viral: fue compartida casi 5500 veces en apenas 24 horas.

Estoy buscando club, nunca pensé recurrir a esto, pero si alguien me ayuda se lo agradezco! pic.twitter.com/KaDQrbbP1K — Ezequiel Muth (@EzequielMuthOk) 8 de agosto de 2019

El joven, que en otro de sus tuits reveló que se quedó "sin club, sin trabajo y sin casa" contó -en declaraciones al sitio 90min- por qué decidió recurrir a las redes sociales: "Me está tocando vivir un momento complicado. Veía que pasaban las semanas, no tenía nada y decidí contar mi historia. Vi el caso de una chica que hacía natación y que encontró una solución de esta manera. Entendí que no perdía nada intentándolo y ahí decidí publicarlo".

Ezequiel realizó toda su formación juvenil en el club de Núñez, desde 2012 hasta finales del año pasado, cuando quedó libre. En ese momento, se fue a y firmó con el Villacarrillo CF, equipo de la División de Honor, el torneo regional de Andalucía, donde jugó 13 partidos durante el último semestre. Al final del torneo, aunque tenía contrato por dos temporadas, sorpresivamente le comunicaron que no iba a seguir en club.

Feliz por el debut! Gran victoria 1.0 equipo!! Vamos por mas 💪🏻🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/C7TK4iedrY — Ezequiel Muth (@EzequielMuthOk) 17 de febrero de 2019

"Me fui a con un compañero que me bancó en la casa. Hace dos semanas quedé en el Ejea, de , pero no iba a tener lugar ya que firmaron contrato de afiliación con el . Me tuve que venir a Ibiza a trabajar de promotor, pero me echaron y me dejaron sin casa. Ahora sigo viviendo ahí, en lo de un chico colombiano que conocí hace cinco díasjugando un partido de fútbol. Dios me lo puso en el camino y él me abrió las puertas de su casa. Mientras, estoy buscando trabajo", relató, en charla con Olé.

A pesar de haber pasado gran parte de su vida en el Millonario, no se quedó con bronca por cómo se dio su salida: "Había muy buen nivel en el club, tanto los más grandes como los más chicos. Tengo fe de en un futuro poder cumplir ese sueño pendiente que me quedo. River es mi vida y le debo todo".

Más allá de la curiosidad y los comentarios de todo tipo que generó su tuit, Muth sigue confiando en que va a salir adelante, y que será bajo los tres postes. "Por todo el sacrificio que hice y especialmente por mi familia que sufre más que yo, los brazos no los pienso bajar", concluyó.