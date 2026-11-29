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Kaio Jorge, delantero brasileño nacido en 2002, jugó en Italia con la Juventus entre 2021 y 2023. Disputó 11 partidos con el primer equipo y dos con la Next Gen, con la que marcó un gol. En la temporada 2022-23 jugó cedido en el Frosinone, con el que disputó 23 partidos y marcó tres goles, antes de ser traspasado definitivamente al Cruzeiro por 7,2 millones de euros.

Con el Cruzeiro, Kaio Jorge ha disputado 95 partidos y ha marcado 45 goles, unas cifras que vuelven a situarlo en el mercado ante un posible regreso a Europa. Entre los rumores de las últimas semanas apareció incluso la posibilidad de que fichara por el Bayern de Múnich.

El delantero hace balance de su situación cuando aún le queda un partido de liga con el Cruzeiro, correspondiente a la 38.ª y última jornada del Brasileirao. Su equipo ya tiene asegurado matemáticamente el tercer puesto, por detrás de Flamengo y Palmeiras.

«Es normal que me lleguen ofertas de Europa», declara Kaio Jorge, según informa TuttoJuve.com . «Tenemos que esperar a que termine este año. Todavía no sabemos qué pasará. Dejamos todo en manos de la directiva, que indicará el mejor camino para los jugadores. Es normal que lleguen ofertas. Cuando un futbolista joven destaca durante dos temporadas consecutivas a un alto nivel y marca goles, es evidente que atrae la atención de los clubes europeos, pero yo estoy muy tranquilo: tengo contrato hasta 2030. Pedrinho conoce mi deseo».

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Kaio Jorge, autor de 15 goles en el campeonato que está a punto de terminar, añade: «Me gustaría quedarme, pero un traspaso puede ser beneficioso para el club. Mi deseo es quedarme en el club y todo el mundo lo sabe, pero solo si es lo mejor para la entidad. A veces no puedo decidir yo: a veces el jugador querría quedarse, pero un traspaso puede resultar beneficioso para el club».