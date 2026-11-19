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El Everton se ha convertido en uno de los clubes de la Premier League más activos en la búsqueda del extremo del Flamengo Samuel Lino de cara al mercado de fichajes de enero. Su club valora al internacional brasileño de 26 años en hasta 25 millones de libras, mientras que Aston Villa, Roma y Paris Saint-Germain también siguen su situación.

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El Everton busca más opciones en ataque

Según TEAMtalk, el Everton sigue de cerca al exjugador de banda del Atlético de Madrid y el Valencia mientras David Moyes busca reforzar sus opciones ofensivas este invierno. Aunque la necesidad más evidente del Everton está en el centro del ataque, donde Thierno Barry es ahora su único delantero centro de la primera plantilla, Moyes sigue abierto a incorporar calidad en la banda. Por ello, Lino se ha convertido en un objetivo realista para el club de Merseyside.

Una temporada productiva reaviva el interés europeo

El internacional brasileño, que ha jugado cuatro partidos con la selección , ha brillado desde su regreso a su país y se ha consolidado como uno de los jugadores más influyentes del Flamengo a las órdenes de Leonardo Jardim. En 33 partidos de liga esta temporada, el atacante de banda izquierda ha sumado 19 goles y asistencias en total, una muestra de su capacidad tanto para crear ocasiones como para culminarlas.

Su velocidad, su capacidad para encarar y su eficacia en los últimos metros le han permitido recuperar el nivel que en su día le valió el salto al fútbol europeo. Mientras crece el interés del Everton de cara al mercado de invierno, el medio señala que el Aston Villa, rival suyo en la Premier League, también sigue de cerca al extremo y podría intentar ficharlo en enero como una forma asequible de mejorar la cantidad y la calidad de sus opciones en ataque.

Los grandes italianos encabezan la puja europea

La competencia desde el resto de Europa también es intensa: el medio señala que Roma, Juventus y Nápoles, tres clubes de la Serie A, siguen de cerca la destacada temporada del jugador de 26 años en la liga brasileña. El Paris Saint-Germain, campeón de Francia, también figura entre los clubes interesados mientras estudia refuerzos para las bandas en ataque tras la grave lesión del ligamento cruzado anterior de Khvicha Kvaratskhelia .

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Entre los clubes europeos interesados, se cree que la Roma es el que más ha avanzado en su intento de ficharlo y, según las fuentes de la publicación, el que más interés tiene en alcanzar un acuerdo este invierno. El club italiano ya se ha puesto en contacto directamente con responsables del Flamengo para conocer las condiciones económicas exactas necesarias para llevar a Lino de vuelta al fútbol europeo.

El campeón brasileño se mantiene firme

Pese al creciente interés europeo, el Flamengo no tiene ninguna necesidad de vender a un jugador clave de su plantilla ganadora de títulos, ya que Lino tiene contrato hasta diciembre de 2029. La valoración del club brasileño supera ampliamente los 20 millones de libras (24 millones de euros) y podría alcanzar los 25 millones de libras (30 millones de euros), aunque los clubes de la Premier League siguen considerando que esa cifra es asequible en comparación con las opciones de su propia liga. Se esperan nuevas propuestas en enero y el próximo verano, aunque el Flamengo confía en retenerlo.