El Euro-Granada, un regalo gigante para los aficionados

De Segunda a Europa en un solo curso. Ese es el cuento de hadas del , un histórico de nuestro fútbol que hizo realidad su sueño cuando vio cómo, a las doce de la noche, la carroza de Cenicienta no se volvía a convertir en calabaza. El cuento se hacía carne y el Granada conquistaba una plaza europea por primera vez en su historia. Meses atrás, la apasionada parroquia del Nuevo Los Cármenes lloraba de amargura por quedarse a las puertas de una final de Copa. Anoche, el público del Nuevo Los Cármenes volvió a llorar, pero esta vez, de felicidad, porque su equipo, un recién ascendido, jugará en Europa el curso que viene. Tendrá que superar tres rondas previas, pero jugará en Europa con el tercer peor presupuesto de Primera. Una gesta.

El milagro nazarí es multifactorial, pero tiene una génesis: Diego Martínez, un técnico extraordinario. Un gallego de 38 años que picó piedra en el Arenas de Armilla y después en el Motril, que cruzó su camino profesional con Monchi en el FC, que se curtió en el Sevilla Atlético, que maduró en y que ha alcanzado gloria y reconocimiento en Granada. Diego no tiene prensa, no es un talibán del estilo, no es un tipo de grandes discursos y es poco amigo de polémicas. Más nueces que ruido, ha construido un equipo diseñado conforme a las características de sus jugadores, capaz de esconder sus defectos y hacer brillar sus virtudes. El Granada de Diego Martínez rezuma espíritu combativo y tiene alma de gregario. Todos hacen de todo y si quieren jugar, deben hacerlo. Ya lo decía Di Stéfano: ningún jugador es tan bueno como todo un equipo. Y en el caso del Granada, como en el del lobo, la fuerza siempre está en la manada.

El Granada no engaña: se encastilla detrás de un muro carnal y desde la transición, compite y gana. Su fugaz liderato fue anécdota, pero su funcionamiento como equipo es categoría. Diego Martínez ha edificado un puzle perfecto que, pieza por pieza, crece desde la intensidad. A falta de talento, trabajo. A falta de dinero, imaginación. A falta de nombres, hombres. Un portero que bloca todo (Rui Silva); un muro de firmeza (Germán, Duarte, Sánchez, Fouliquier, Neva o Martínez ); un monumento a la intensidad (Gonalons, Azeez, Yangel Herrera y compañía); y un ataque capaz de pasar de ceo a cien (Soldado, Puertas, Machís y Carlos Fernández). Un bloque compacto. Y un gran secreto, un vestuario sano, unido y cohesionado, que ha explorado sus límites haciendo posible lo que muchos creían que era imposible. Diego Martínez y sus chicos nos han hecho un regalo doble a los aficionados. A los del Granada, les han regalado una clasificación histórica para Europa. Y a los que no somos del Granada, nos han regalado algo mucho más grande, la capacidad de volver a creer que, en esto del fútbol, todavía no todo es dinero.

Rubén Uría