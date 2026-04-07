El estrella del Al-Hilal saudí es un fichaje codiciado en la Serie A

La Juventus tiene como objetivo fichar al delantero uruguayo Darwin Núñez, estrella del Al-Hilal saudí, durante el próximo mercado de fichajes de verano, en una jugada sensacional que refleja las ambiciones del club italiano de reforzar su ataque.



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El canal italiano «Sky Sports» reveló este martes que la directiva de la Juventus se ha puesto en contacto oficialmente con su homóloga del Al-Hilal para estudiar la posibilidad de que el internacional uruguayo fiche por el Allianz Stadium, el feudo de la «Vecchia Signora» en Turín.

El diario saudí «Al-Riyadiah» citó a la cadena, indicando que la estrategia de fichajes de verano de la Juventus estará estrechamente ligada a la clasificación del equipo para la Liga de Campeones la próxima temporada, ya que dicha clasificación es un factor decisivo para financiar los nuevos fichajes.

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Cabe recordar que Núñez se incorporó al Al-Hilal procedente del Liverpool inglés en agosto de 2025 por 53 millones de euros.

Durante su estancia en el equipo saudí, el delantero uruguayo disputó 24 partidos en diferentes competiciones, en los que marcó 9 goles y dio 5 asistencias.



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El Al-Hilal había excluido a Núñez de la lista local de la Liga Saudí Roshen tras el cierre del mercado de fichajes de invierno.