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El Estrasburgo, de la Ligue 1, ha contactado con el Swansea City para preguntar por la disponibilidad de su entrenador, Vitor Matos, ante la posible salida de Hugo Oliveira. Según los informes, el técnico portugués de 38 años está deseando marcharse a Francia pese a los esfuerzos del club galés por retenerlo en la Championship.

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El club francés se fija en el entrenador del Swansea

Según The Athletic, el club de la máxima categoría francesa ha señalado a Matos como su candidato preferido si decide prescindir de su actual entrenador, que atraviesa dificultades. Propiedad desde el verano de 2023 del consorcio BlueCo, liderado por Clearlake Capital y que también controla el Chelsea, el Estrasburgo nombró a Oliveira en verano, después de que Gary O'Neil se marchara al Ipswich Town tras la salida de su predecesor, Liam Rosenior, rumbo a Stamford Bridge. Sin embargo, Oliveira solo ha ganado tres de sus primeros 10 partidos de Ligue 1.

El técnico portugués transforma al club galés

El informe señala que Matos ha causado una buena impresión desde que llegó al sur de Gales procedente del Marítimo, de la segunda división portuguesa, en noviembre de 2025. El Marítimo había sido su primer equipo como entrenador de un primer equipo. Hace un año tomó las riendas de un conjunto que ocupaba la 20.ª posición, solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso de la Championship, y lo llevó hasta el 11.º puesto al término de su primera campaña.

En su primera temporada completa en el banquillo, el Swansea ha ganado ocho de sus primeros 15 partidos de liga y ha ascendido hasta la sexta plaza, en puestos de promoción de ascenso, a solo tres puntos del líder de la Championship, el Birmingham City.

La influencia de Klopp marca su estilo de presión

Antes de entrenar al Marítimo, Matos trabajó en el Oporto y el RB Salzburgo. Después pasó cinco años, entre 2019 y 2024, como entrenador de desarrollo de élite del Liverpool, junto a Jurgen Klopp y su ayudante Pep Lijnders. Su etapa en Anfield influyó profundamente en su filosofía de presión tras pérdida, que recibió elogios del entrenador del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, después de que el Swansea venciera a su equipo por 4-0 el mes pasado.

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Al comparar al conjunto galés con el Liverpool de Klopp, Mowbray dijo: «Mi anterior equipo del Blackburn jugó unas cuantas veces contra el Liverpool, especialmente durante la covid. No estábamos en la Premier League, pero jugamos contra ellos durante la covid para que su equipo cogiera ritmo. Aquel Liverpool era absolutamente increíble porque no te dejaba respirar, y se ven rasgos de eso en este equipo del Swansea. Parecía que había tres jugadores presionando a cada uno de los nuestros».

Una lucha por la permanencia le espera en Francia

Si Oliveira pierde el puesto y Matos acaba cruzando el canal de la Mancha, el técnico portugués cambiaría la lucha por el ascenso a la Championship por una batalla para mantenerse en la máxima categoría. El Estrasburgo ocupa actualmente el 13.º puesto en la clasificación de la Ligue 1 , apenas dos puntos por encima de los puestos de descenso tras un difícil inicio de campaña. Mientras tanto, al Swansea le espera una tensa espera para saber si puede convencer a su entrenador de que permanezca en Gales después del parón internacional de noviembre.