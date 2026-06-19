El estancamiento en las negociaciones de la Premier League beneficia al Barcelona, que podría fichar a un defensa

El FC Barcelona sigue de cerca al defensa holandés Micky van de Ven, del Tottenham Hotspur, mientras explora oportunidades en el mercado de fichajes de verano.

Según «Marca», con información de medios ingleses, el central aún no ha renovado: le quedan dos años de contrato más una opción de prórroga de un año.

Las conversaciones para renovar empezaron hace tiempo, pero están estancadas.

El defensa, de 25 años, es clave para el técnico Roberto De Zerbi, que lo considera el mejor central zurdo de la Premier gracias a su imponente físico y a su altura de 1,93 metros. además de su versatilidad para actuar como lateral izquierdo.

Sin embargo, su fichaje no será fácil para el Barça, ya que no es el único club interesado: su situación atrae a varios grandes de la Premier tras una temporada excepcional en la que jugó 45 partidos, marcó 7 goles y dio una asistencia.

Con la selección, jugó los 90 minutos en el debut mundialista ante Japón (2-2). y el seleccionador Ronald Koeman lo confirmó como titular en la izquierda, ratificando su valor en el mercado europeo.