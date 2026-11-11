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El estadio nacional de Noruega se prepara para importantes complicaciones meteorológicas, ya que se prevén fuertes nevadas y aguanieve en Oslo antes de un partido decisivo de la Liga de Naciones. El personal de mantenimiento del campo está en alerta máxima para garantizar que el terreno de juego siga en condiciones de acoger el próximo encuentro ante Gales.

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Equipos de retirada de nieve, preparados en Ullevaal

Noruega afronta este sábado un partido decisivo contra Gales, consciente de que necesita ganar para evitar acabar última de su grupo A de la Liga de Naciones y descender. Sin embargo, los preparativos para el encuentro se han complicado por una previsión meteorológica adversa que anuncia fuertes precipitaciones sobre el estadio Ullevaal en los próximos días. El personal de mantenimiento no quiere correr riesgos y tiene preparados equipos de retirada de nieve para mantener despejado el terreno de juego de cara a los últimos entrenamientos y al propio partido.

Carl Bernhard Svenke, director general del estadio Ullevaal, confirmó que las instalaciones están preparadas para afrontar la situación. «Estamos, por supuesto, en alerta», declaró a TV 2, y explicó que el plan prevé que un equipo de trabajadores retire continuamente la nieve del terreno de juego.

Un pronóstico desalentador amenaza el campo de entrenamiento de Noruega

Tras completar el entrenamiento del martes en Lillestrom, la selección tiene previsto realizar sesiones importantes en el estadio el jueves y el viernes. Ese calendario somete a una enorme presión al personal de mantenimiento: el estado del césped se ha convertido en un factor decisivo para determinar si la plantilla de Solbakken dispondrá de una superficie adecuada en la que trabajar antes del partido.

Ingrid Bentsen, meteoróloga de guardia del Instituto Meteorológico, ofreció un pronóstico poco alentador para la región. «El jueves habrá grandes cantidades de precipitación», confirmó. Bentsen señaló que comenzaría durante la noche y persistiría a lo largo de todo el día. «Caerá tanto nieve como aguanieve. Probablemente queden unos pocos centímetros de nieve húmeda y pastosa sobre el suelo», añadió.

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Solbakken mantiene la calma pese a las advertencias

Aunque los expertos meteorológicos prevén dificultades, en la concentración noruega reina una sorprendente tranquilidad respecto al estado del césped. La dirección del estadio confía en gran medida en la tecnología moderna para combatir las temperaturas bajo cero y las precipitaciones en forma de nieve y aguanieve. Svenke señaló que la calefacción bajo el terreno de juego debería bastar para evitar que el campo quede impracticable, siempre que la temperatura del aire se mantenga en un rango que permita al sistema funcionar eficazmente.

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«Estamos bastante tranquilos. Mientras se pronostiquen temperaturas por encima de cero, la calefacción bajo el terreno de juego suele encargarse de casi todo», explicó Svenke. Solbakken se mostró de acuerdo al abordar las preocupaciones por el tiempo durante una rueda de prensa. «No creo que la nieve permanezca mucho tiempo. Si han encendido la calefacción, todo irá muy bien», comentó.

El pronóstico anuncia complicaciones en la capital

Pese al optimismo sobre el césped, la situación en los alrededores del estadio, en Oslo, podría ser mucho más difícil de gestionar. Aunque se espera que el sábado no haya precipitaciones, es probable que la nieve acumulada durante los días anteriores siga en el suelo, ya que no se prevé que las temperaturas superen los cuatro grados centígrados.

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La situación deportiva no hace sino aumentar la tensión en torno a los pronósticos meteorológicos. Noruega necesita lograr un resultado positivo para conservar su puesto en la máxima categoría de la Liga de Naciones. Una derrota supondría un duro golpe para el progreso de la selección bajo las órdenes de Solbakken, por lo que la calidad del terreno de juego se ha convertido en un asunto central. Si el campo queda pesado y empapado por el deshielo de la aguanieve, podría neutralizar las ventajas técnicas que Noruega espera aprovechar en casa.