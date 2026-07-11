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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El estadio de Miami acoge el primer homenaje oficial de la FIFA al fallecido estrella sudafricano

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
J. Adams
Noruega
Inglaterra
EE. UU.
Sudáfrica

Una noticia desgarradora

Antes del inicio de los cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra en Miami, el estadio guardó un minuto de silencio por el centrocampista sudafricano Jaden Adams, fallecido a los 25 años.

Sus perfiles en redes se convirtieron en un memorial espontáneo: su última publicación, del 25 de junio, mostraba fotos del partido inaugural de Sudáfrica contra México en el Estadio Azteca.

Adams fue titular en ese partido del Grupo A ante las estrellas de la «Tricolor», Roberto «Piojo» Alvarado y César Montes, en lo que resultó su única y última participación mundialista.

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