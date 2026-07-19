El estadio de la final del Mundial, en el punto de mira... «Dudo que haya uno peor que este»

Mientras millones de personas siguen la final del Mundial 2026, La emoción no se queda en el campo: el diario español «Marca» ha desatado una polémica al criticar el estadio que alberga el encuentro entre España y Argentina, cuyo primer tiempo terminó 0-0.

El estadio de Nueva York/Nueva Jersey alberga la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, con ambos equipos buscando un nuevo título.

Sin embargo, el diario español «Marca» ha criticado con dureza el estadio, asegurando: «Dudo que haya un estadio peor para una final del Mundial», lo que ha generado polémica sobre la elección de la FIFA.

España llegó a la final tras vencer 2-0 a Francia, y Argentina remontó 2-1 ante Inglaterra para defender su título. «La Roja» en un duelo esperado.