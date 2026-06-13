El espectáculo de Ibrahimovic: se enfrenta al streamer IShowSpeed en directo por televisión tras su profecía sobre Cristiano Ronaldo

Ibrahimovic animó la previa del partido entre Estados Unidos y Paraguay en los estudios de Fox Sports. El creador decontenido IShowSpeed, fan de Cristiano Ronaldo, pronosticó con claridad que Portugal ganará el Mundial 2026.





En el set con Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic, el creador de contenido afirmó sin titubear que Portugal ganará el Mundial de 2026. Su rotundidad provocó la inmediata y socarrona reacción de Ibrahimovic, que, tras mirarse con Henry, le arrebató el micrófono y lo escoltó en broma fuera del plano.



