El Manchester City afronta un futuro incierto tras ser declarado culpable por una comisión independiente de la Premier League en los 130 cargos que se le imputan. Y pese a que la directiva del City se aferra a su inocencia y asegura que se defenderá con firmeza recurriendo los fallos, las posibles consecuencias siguen abiertas a todas las posibilidades.

Se ha planteado una serie de sanciones severas, que comienzan con una cuantiosa multa económica y la retirada de sus tres títulos de la Premier League durante el período de la investigación, y no terminan con una importante deducción de puntos que garantizaría su inevitable descenso a la Championship, la segunda división.

Pero la opción más aterradora que estudia la Liga es la expulsión definitiva y total de la máxima competición, según el diario británico "The Sun".

El dilema legal: ¿quién acoge al City?

Aquí residen las complicaciones logísticas y legales que podrían convertir la sanción en un caos absoluto. Tras su expulsión de la Premier League, el Manchester City se vería obligado a presentar una nueva solicitud de afiliación para incorporarse a la English Football League (EFL).

La decisión recaería entonces por completo en la EFL, que sería la que determine su destino: ¿lo incorporaría a la Championship? ¿o lo relegaría a la League One? ¿o a la League Two? Es más, tiene el derecho legal de rechazar su solicitud de forma tajante, una opción muy improbable pero que sigue estando sobre la mesa.

En caso de que se produjera ese rechazo histórico por parte de la EFL, al City solo le quedaría una última y sorprendente opción: presentar una solicitud para incorporarse a la National League, en la quinta categoría, es decir, la liga amateur.

La diferencia entre la deducción de puntos y la expulsión

La diferencia fundamental entre ambas sanciones reside en el destino de la temporada actual. La deducción de puntos mantendría la temporada en vigor para el City, aunque el descenso fuera inevitable, y sabría que solo bajaría una categoría.

La expulsión, en cambio, sobre todo si se ejecutara a mitad de temporada, provocaría un caos logístico sin precedentes, ya que el club no podría disputar sus partidos ante los equipos de la Premier League y quedaría en un estado de espera e incertidumbre hasta el inicio de la nueva temporada, sin competición.

Soriano amenaza: la batalla no ha terminado

Por su parte, la directiva del Manchester City no parece dispuesta a rendirse con facilidad. En un sorprendente discurso pronunciado por el director ejecutivo del club, Ferran Soriano, ante un grupo de presidentes de clubes de fútbol europeos en la cumbre de Copenhague, lanzó un claro mensaje de desafío.

Según fuentes que asistieron a la reunión, Soriano dijo que quería dejar clara su total oposición a la decisión de la comisión, subrayando que su equipo confía en ganar el caso finalmente.

El español añadió con tono firme: "Se han necesitado ocho años para llegar a este resultado, y llevará mucho más tiempo".

De sus declaraciones se desprende que el club siente que los acuerdos de confidencialidad impuestos limitan su libertad y le impiden exponer su caso ante la opinión pública, pero sigue estando plenamente convencido de que será absuelto finalmente, y de que no existe ningún deseo de poner fin al procedimiento salvo con la absolución total de todos los cargos, aunque ello lleve años más.







