El escenario de Díaz se repite: la selección femenina de Marruecos pierde el billete a la final de África al estilo de los hombres

Se repitieron las escenas dolorosas para el fútbol marroquí en su propio suelo, después de que las Leonas del Atlas perdieran el billete a la final de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 ante Camerún, tras caer en la tanda de penaltis por 3-1 luego de que el partido finalizara con empate a cero.

El guion de la derrota trajo a la memoria lo ocurrido con la selección masculina de Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que también se disputó en Marruecos y terminó con la derrota de Marruecos ante Senegal por 0-1.

Y al igual que sucedió con la selección absoluta en la final continental, el golpe para Marruecos llegó en un momento fatídico, ya que Fatima Tagnaout tuvo una oportunidad real de sellar la clasificación en el minuto 118, es decir, apenas dos minutos antes de recurrir a los penaltis, después de que el árbitro señalara un penalti, pero la jugadora marroquí lo falló al detenerlo la portera camerunesa Michaelle Bihina.

La escena fue similar a lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones masculina a comienzos de este año, cuando Brahim Díaz falló un penalti en un momento fatídico del partido ante Senegal, para que el enfrentamiento derivara en un guion que terminó con la derrota de la selección marroquí.

Y la portera camerunesa no se conformó con detener el penalti, sino que se convirtió en la heroína absoluta en la tanda de penaltis, después de lograr atajar tres lanzamientos, para llevar a Camerún a la victoria por 3-1 y sellar el billete a la final.

De esta forma se esfumó el sueño de Marruecos de disputar una tercera final consecutiva en la Copa Africana de Naciones Femenina, después de haber llegado a las finales de las ediciones de 2022 y 2024, y de haber perdido ambos partidos ante Sudáfrica y Nigeria, respectivamente.

La derrota obligó además a la selección marroquí a conformarse con luchar por el tercer puesto, cuando aspiraba a aprovechar la disputa del torneo en su propio suelo para conquistar el título por primera vez.

Marruecos y Argelia: segundo enfrentamiento en el torneo

La selección marroquí se medirá a su homóloga argelina en el partido por el tercer puesto, en un duelo que será el segundo entre ambas selecciones en la presente edición de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en la fase de grupos, donde la selección marroquí resolvió el duelo a su favor por un gol a cero, 1-0.

Las Leonas del Atlas buscan recuperar su equilibrio rápidamente tras la dolorosa eliminación ante Camerún, mientras que Argelia busca resarcirse después de su anterior derrota ante las anfitrionas y terminar su participación en el torneo en el tercer puesto.

Camerún continúa con sus sorpresas

La selección camerunesa había alcanzado la final tras una de las mayores sorpresas del torneo, después de eliminar en cuartos de final a la selección de Nigeria, poseedora del récord de títulos del torneo.

La selección nigeriana se ha proclamado campeona de la Copa Africana de Naciones Femenina en 10 de las 13 ediciones desde el inicio de la competición en 1998, lo que convierte su eliminación a manos de Camerún en un gran logro para las Leonas Indomables.

Después de eso, Camerún logró superar el escollo de Marruecos, para quedar a un solo paso de conquistar el título continental.

Malaui hace historia ante Argelia

En la otra semifinal, Malaui continuó escribiendo la historia después de imponerse a Argelia por 3-1, para alcanzar la final por primera vez en su historia.

Malaui aprovechó su superioridad numérica tras la expulsión de una jugadora argelina, para anotar dos goles durante la primera mitad por medio de las hermanas Tabitha Chawinga y Temwa Chawinga.

Argelia logró recortar la diferencia durante la segunda mitad por medio de Ikram Djahnit en el minuto 60, pero Tabitha Chawinga volvió en el minuto 76 y anotó su segundo gol en el partido y el tercero de su selección, para acabar con las esperanzas de Argelia de remontar.

Con este logro, Malaui se convirtió en la primera selección, con la excepción de la edición inaugural de 1998, en llegar a la final de la Copa Africana de Naciones Femenina en su primera participación en el torneo.

Final entre Camerún y Malaui

Camerún se ha citado con Malaui en la final, prevista para el próximo domingo, en un duelo que reúne a una selección con una gran historia y experiencia en el torneo y a otra que vive el mejor logro de su historia continental.