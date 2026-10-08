Tras la victoria por 3-0 de la Nati ante Macedonia del Norte, al central del Inter de Milán le preguntaron primero por el escándalo financiero de su exclub, el Manchester City. Los Skyblues fueron declarados recientemente culpables de 115 cargos correspondientes al periodo comprendido entre 2009 y 2018. Si el club, que entretanto ha recurrido, no tiene éxito por la vía judicial, se expone a sanciones drásticas, incluso a un descenso forzoso, y tampoco se descarta la retirada de títulos.

«Sigo teniendo contacto con algunos jugadores, pero no sé más que vosotros. (…) Nos dijeron que mantuviéramos la calma, que lo tienen todo bajo control, que no ha pasado nada grave. Confío en los responsables del ManCity y en que eso sea cierto», dijo Akanji en un primer momento, antes de subrayar: «Espero no perder mis títulos. Sería una pena. Pero yo también solo veo todo en las noticias».

Sin embargo, los títulos de Akanji no corren peligro. No fue hasta 2022, es decir, unos cuatro años después del final del periodo por el que el City había recibido una condena, cuando se marchó del Borussia Dortmund a Mánchester. Al ser preguntado por ello, el jugador de 31 años se mostró críptico y sacó por su cuenta el tema de la polémica de la vacunación de Granit Xhaka y Breel Embolo. «¿Quién sabe qué más encontrarán? Si vosotros seguís buscando cosas del coronavirus que pasaron hace cinco años», espetó en dirección a los reporteros.

Naturalmente, es pura especulación si Akanji quiso dar a entender con ello que ambos casos podrían llegar a ser aún más graves de lo que ya son o si simplemente se trató de una expresión desafortunada. Lo que parece claro es que el ex del Dortmund tampoco está completamente seguro.

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Embolo y Xhaka falsificaron certificados de vacunación: ¿cuáles son las consecuencias?

Embolo y Xhaka se hicieron hace algunos años con pruebas falsas de una vacunación contra el coronavirus y posteriormente fueron apartados de la selección por tiempo indefinido. Según se informó en medios suizos, Embolo consiguió esos certificados a través de un miembro de los «Hells Angels».

Según esa información, la Fiscalía de Basilea dictó el 25 de noviembre de 2025 una orden penal contra el delantero del Atlanta United por inducción reiterada a la falsificación de documentos. Embolo recibió entonces una «pena pecuniaria condicional» de 20 días-multa de 3.000 francos.

Pocos días antes, Xhaka también había admitido la adquisición de un certificado. En aquel momento, se encontraba «fuertemente inseguro» y tenía «grandes dudas».

«Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba marcado por el miedo y la inseguridad», escribió en un comunicado: «En ese estado emocional tan alterado, adquirí un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por la vía prevista». Lo calificó de «error»: asumirá «la responsabilidad» y cooperará «plenamente» en el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía del cantón de Lucerna está investigando.