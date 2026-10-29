«Ahora tengo curiosidad por ver qué hace el Real Madrid con Vinicius Junior. Porque el Real funciona mejor sin él», dijo Matthäus, todavía en tono diplomático, durante un encuentro con los medios previo al gran partido de la Bundesliga entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund del sábado por la noche.

El exfutbolista, de 65 años, aludió a la mejoría del Real en ausencia de la estrella brasileña del ataque, que se había perdido los últimos partidos oficiales, entre ellos la victoria por 2-1 en el Clásico contra el FC Barcelona, debido a una sanción tras una agresión y un arrebato de ira contra el Villarreal.

«Este es ahora también el trabajo de Mourinho. Sí, ¿qué hago ahora con Vinicius? Volvemos a ganar un Clásico en Barcelona después de dos o tres años. Rendimos sin Vinicius Junior, que fue sustituido, en Roma, donde también ganaron por 4-3», enumeró Matthäus antes de pasar a un ataque mucho más duro.

Lothar Matthäus arremete con dureza contra Vinicius Junior: «¡Es un elemento perturbador!»

«Es un elemento perturbador. Es un tipo desagradable. Es así. Y no le hace bien al equipo. Toda la imagen que proyecta. Por eso me alegré de que no estuviera entre los diez primeros del Balón de Oro», cargó Matthäus contra el jugador de 26 años, que a menudo recibe duras críticas por sus constantes actitudes dentro y fuera del campo.

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Quizá también por su carácter difícil, sus frecuentes simulaciones y su tendencia a las agresiones y a insultar a los árbitros, Vinicius quedó por poco segundo, por detrás de Rodri, en la elección al mejor futbolista del mundo de 2024, tras una gran temporada con el Real. Después se produjo el mayor escándalo de la historia del prestigioso premio de France Football, porque Vinicius y el Real boicotearon el acto.

En la votación de este año, en la que triunfó Harry Kane, Vinicius terminó 17.º después de haber sido 16.º en 2025. «Eso es algo que distinguió, o distingue, a Harry Kane: que también de cara al público muestra comprensión por todo, dedica tiempo a todo el mundo y es un caballero. Y Vinicius Junior no es así».

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¿Vinicius Junior? Matthäus pide a Mourinho que actúe con mano dura

En general, el Bayern de Múnich «por suerte no tiene algo así», y el FC Barcelona tampoco tiene que lidiar con esos posibles caprichos: «El Real Madrid tiene este problema. El problema del Real Madrid se llama Vinicius Junior. Cuando no está, el equipo funciona: con más disciplina, todos juegan los unos por los otros, juntos. Con él hay un ego. Un ego enorme, y todo su lenguaje corporal. Y eso perjudica al equipo y también al club».

Por ello, Matthäus pidió a los responsables del Real, encabezados por el presidente Florentino Pérez y José Mourinho, que actuaran con contundencia en este asunto. «Espero, por el bien del Real Madrid, que en algún momento el presidente diga claramente lo que piensa de Vinicius Junior, que le llame al orden o que Mourinho lo deje en el banquillo. Si está sancionado, no puede ponerlo a jugar, pero Vinicius Junior también puede sentarse en el banquillo estando sano porque, en mi opinión, visto desde fuera, perjudica al equipo. Y al club».

Vinicius Jr. seguirá sancionado en LaLiga al menos hasta el 7 de noviembre y se perderá los partidos contra el Racing de Santander y el Valencia CF. Sin embargo, sí puede jugar en la Liga de Campeones. Durante su sanción fue titular en dos ocasiones en esa competición, contra la Roma (4-3) y el RB Leipzig (4-1). El próximo miércoles, el Real Madrid deberá jugar a domicilio contra el AEK de Atenas.