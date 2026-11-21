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El portero del FC Groningen Lovro Stubljar cometió un error garrafal el sábado por la noche ante el sc Heerenveen. Dylan Vente aprovechó el fallo para abrir el marcador. El partido terminó 1-3.

El guardameta, que jugaba por la sanción de Etienne Vaessen, ya había mostrado inseguridad antes de cometer ese error decisivo.

En los primeros minutos, el portero esloveno ya había entregado el balón al Heerenveen y Vente había marcado. En aquella ocasión, el árbitro asistente salvó a Stubljar al señalar fuera de juego.

Poco después llegó el fallo. El balón rodó hacia el portero, que parecía poder recogerlo sin problemas. Vente ya lamentaba que el ataque no hubiera prosperado.

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En ese momento, al guardameta de 22 años se le escapó el balón de las manos por accidente y Vente pudo empujarlo a puerta vacía: 0-1.

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Tras el descanso, el Groningen empató bastante rápido. Pelle Clement logró hacerle llegar el balón a Thom van Bergen. El delantero lo controló y marcó con un potente disparo al palo largo: 1-1.

El empate duró poco. A falta de un cuarto de hora, Vente cabeceó a la red un centro medido de Jakob Trenskow ante Stubljar, que volvió a estar poco acertado.

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En el minuto 80, Dirk Proper sentenció el partido. El centrocampista recibió el balón de Ringo Meerveld, logró hacerse hueco y marcó con un disparo al palo corto: 1-3.