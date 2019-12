El error de Yerry Mina con un hincha del Everton en una selfie

Michael Murphy, aficionado de los 'Toffees', publicó en su cuenta de Twitter una fallida fotografía de quien sería su hijo, junto al defensor central de la Selección .

Murphy había publicado inicialmente una foto de Carlo Ancelotti, nuevo director técnico del , junto a dos niños, y luego, la foto que no fue con Yerry Mina en donde no contó con la misma suerte.

"Yerry Mina intentó usar mi teléfono. Gran jugador mi**** como selfies", comentó acompañado de varias risas. La "selfie" fue comentada con humor por otros aficionados.

La evidencia es irrefutable pues ni el de Guachené, ni el pequeño fanático del equipo, quedaron totalmente visibles en la foto.

Al parecer la misma se habría tomado luego del partido entre y , disputado el pasado sábado en Goodison Park con empate sin goles, donde Yerry actuó los 90 minutos.

Yerry Mina tried to use me phone. Great player shite as selfies 😂😂😂😂 pic.twitter.com/BdWABrmxoy