El error de Donnarumma y el escándalo del penalti: Mancini revela los entresijos de la noche en que cayó Francia

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La selección italiana envió un mensaje contundente a sus críticos, tras lograr una emocionante victoria sobre su homóloga francesa por 3-1, en un enfrentamiento cargado de muchos significados técnicos y anímicos, que trajo de nuevo a la memoria las glorias de la Azzurra ante Francia en suelo italiano. Entre la alegría del triunfo, el enfado por un penalti fallado y un error temprano que estuvo a punto de dar la vuelta al duelo, el entrenador Roberto Mancini ofreció unas declaraciones que reflejaron su satisfacción por el rendimiento de sus jugadores, aunque no ocultó su descontento por algunos detalles que se vieron en el partido.

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Roberto Mancini, seleccionador de Italia, se mostró muy satisfecho con la victoria ante Francia, y subrayó que sus jugadores ofrecieron un partido notable y mostraron un claro deseo de lograr el triunfo y compensar los fracasos anteriores.

Mancini dijo, en declaraciones tras el encuentro: "Ha sido una actuación magnífica. Los jugadores ofrecieron un partido notable y estoy muy feliz por ellos. Esta victoria fue muy importante para la afición que acudió al estadio".

El técnico italiano añadió que a su equipo aún le queda mucho trabajo por delante, pese a la importancia del triunfo, y señaló que los jugadores tienen un fuerte deseo de recuperar el prestigio de la selección y volver a competir por los títulos, tras el fracaso de no clasificarse para el Mundial tres veces consecutivas.

Explicó: "Aún nos queda mucho trabajo, el camino es largo, pero los jugadores están decididos a volver con fuerza. Poco a poco alcanzaremos un buen objetivo. Hoy me gustó todo, a pesar de que encajamos un gol temprano, y el partido podría haber terminado con una derrota aplastante".

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El error de Donnarumma no desequilibró a la Azzurra

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Mancini se detuvo en el error temprano que cometió el guardameta Gianluigi Donnarumma, después de provocar el gol de Olympique Oulis, lo que concedió a la selección francesa una ventaja temprana y estuvo a punto de poner a los locales bajo una gran presión desde los primeros minutos.

Pero el entrenador de la Azzurra insistió en que la reacción de sus jugadores fue positiva, después de que lograran superar el golpe y recuperar el control del desarrollo del encuentro, en lugar de rendirse ante el desconcierto.

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Dijo: "Fue un error, y por desgracia estas cosas ocurren en el fútbol, pero mantuvimos la calma y volvimos a jugar de la manera que sabemos, y eso es lo más importante".

Antes del esperado enfrentamiento ante Bélgica en Bruselas, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, Mancini insistió en la necesidad de seguir trabajando y de no exagerar en la celebración, al decir: "Hay muchas cosas en las que pensar. Esta victoria no significa mucho por sí sola, y ahora tenemos que ir a Bélgica y lograr el triunfo".

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Un penalti enciende la ira de Mancini

La alegría del triunfo no estuvo exenta de tensión, después de que el partido fuera escenario de un incidente polémico relacionado con el primer penalti que consiguió la selección italiana, y que falló Sebastiano Esposito, en una jugada que provocó la ira del cuerpo técnico y reavivó el debate sobre la identidad del jugador responsable de ejecutar los lanzamientos.

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En el minuto 60, cuando el marcador reflejaba el empate a 1-1, la Azzurra obtuvo un penalti después de que Cambiaghi fuera derribado por Malo Gusto, lo que brindó a los locales una oportunidad de oro para adelantarse en el marcador.

Se suponía que Pio Esposito iba a ejecutar el lanzamiento, pero la sorpresa fue que su hermano Sebastiano se adelantó para lanzarlo, antes de enviar el balón lejos de la portería, poniendo en riesgo el desperdicio de una oportunidad valiosa en un momento delicado del partido.

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Mancini no pudo ocultar su enfado, ya que mostró una reacción airada nada más fallarse el penalti, mientras Gabriele Oriali y Leonardo Bonucci intervinieron para aclarar que Sebastiano no era el jugador encargado de la ejecución. Minutos después, el jugador abandonó el campo, en medio de intentos de aclarar lo sucedido al entrenador.

Mancini zanja la polémica: ¡Pio es el responsable!

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Por su parte, Pio Esposito intentó aclarar lo que realmente había ocurrido, al afirmar que su hermano tiene un mejor registro que él en la ejecución de penaltis, pero que no era el jugador designado para lanzar el intento ante Francia.

Pio dijo, en declaraciones tras el encuentro: "Mi hermano ha marcado más penaltis que yo, pero no debía haberlo lanzado él. Ambos estábamos incluidos en la lista de lanzadores. Seba es el jugador que más penaltis ha marcado de todo el equipo, y cualquier jugador está expuesto a fallarlos".

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Pero Mancini fue más tajante durante la rueda de prensa, y no intentó ocultar su descontento por la actuación de sus jugadores, al afirmar que Pio era el responsable de ejecutar el penalti, y que lo sucedido no se repetirá en el futuro.

El técnico italiano dijo: "Pio Esposito debía lanzar el penalti, y la próxima vez los hermanos Esposito no volverán a equivocarse".

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La importancia de la victoria no se limitó al resultado ni a sus repercusiones en la clasificación del grupo, sino que también tuvo un valor histórico para la selección italiana, que logró por fin romper una maldición que la perseguía ante Francia en su propio terreno desde hacía más de seis décadas.

El último triunfo de la Azzurra sobre los Bleus en territorio italiano se remonta al 5 de mayo de 1962, cuando la selección italiana se impuso por 2-1 en la ciudad de Florencia.