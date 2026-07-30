El equipo FWZ, presidido por el creador de contenido kuwaití Fawaz Al-Shammari, logró su primera victoria en la Copa Mundial de Clubes de la Kings League 2026, disputada en la ciudad italiana de Milán, tras imponerse al equipo español Porcinos FC en la tanda de penaltis por 4-1, dejando fuera a uno de los principales candidatos al título y confirmando la presencia en ascenso de los equipos de la región de Oriente Medio y el Norte de África en el torneo mundial.

El equipo kuwaití ofreció una actuación destacada ante su rival español, considerado uno de los equipos más exitosos y populares de la Kings League, logrando cerrar su andadura en el torneo y conseguir su primera victoria en su participación en la Copa Mundial de Clubes, en un nuevo logro que se suma a la presencia de los equipos de la región en el evento mundial, días después de la victoria histórica que consiguió el equipo saudí DR7 sobre el vigente campeón en el inicio de su participación.

La ciudad italiana de Milán acoge las competiciones de la Copa Mundial de Clubes de la Kings League 2026 durante el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 1 de agosto, con la participación de 16 equipos que representan a las ligas de la Kings League de todo el mundo, donde compiten por el título de campeón del mundo de fútbol 7 según las reglas innovadoras que caracterizan al torneo.

Este logro llega coincidiendo con los preparativos de la región de Oriente Medio y el Norte de África para el arranque de la primera temporada completa de la Kings League – Oriente Medio, que acoge la capital saudí, Riad, durante el periodo comprendido entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre, con la participación de 10 equipos, en el marco de la asociación estratégica entre la Kings League y la empresa Sarj para la Inversión Deportiva, mientras que el Kool Arena, en el Boulevard Riyadh City, acoge todos los partidos de la nueva temporada.

La nueva temporada presenta una ampliación en el número de equipos participantes tras el éxito de la edición inaugural, ya que su número aumentó de 8 a 10 equipos, y se disputarán 11 jornadas antes de la conclusión de las competiciones con la celebración de la fase final a cuatro (Final Four) para determinar al campeón de la temporada.

La Kings League, fundada por la estrella española Gerard Piqué, es un torneo innovador de fútbol 7 que combina la competición deportiva con la creación de contenido y el entretenimiento digital, mediante reglas no tradicionales y una amplia interacción con la afición, y logró en un corto periodo de tiempo alcanzar una expansión mundial con el lanzamiento de ediciones locales en varios países, además de la organización de las Copas del Mundo de Clubes y de Selecciones, hasta convertirse en uno de los torneos deportivos de más rápido crecimiento a nivel mundial.

Reseña sobre la Kings League en Oriente Medio y el Norte de África

La Kings League en Oriente Medio y el Norte de África es la edición regional de la Kings League mundial, y se enmarca en una asociación estratégica entre la Kings League y la empresa Sarj para la Inversión Deportiva, con el objetivo de ofrecer una nueva experiencia futbolística en la región.

La liga se basa en el concepto ideado por el fundador de la Kings League, Gerard Piqué, sustentado en volver a presentar el fútbol con reglas innovadoras que combinan la competición deportiva y el entretenimiento, a través de una liga de fútbol 7 cuyos equipos son presididos por una élite de los más destacados creadores de contenido e influencers de la región de Oriente Medio y el Norte de África.

La Kings League en Oriente Medio y el Norte de África mezcla el deporte, el entretenimiento y la cultura digital, para ofrecer una experiencia interactiva moderna que redefine la forma de seguir el fútbol y responde a las aspiraciones de la nueva generación de aficionados.