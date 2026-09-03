El equipo de entrenadores de porteros de Julian Nagelsmann se queda: Jürgen Klopp aclara una importante cuestión de personal en la DFB

Como confirmó Stefan Wessels, hasta ahora entrenador de porteros de la selección alemana, en "Brückengeflüster" de NOZ, tanto él como su colega Andreas Kronenberg seguirán siendo responsables de los guardametas de la DFB también con Klopp.
"Me alegra que mi colega entrenador de porteros Andreas Kronenberg y yo sigamos y podamos formar parte del nuevo cuerpo técnico. Ojalá consigamos que los próximos años sean más exitosos", afirmó Wessels.
Hasta ahora estaba abierto hasta qué punto Klopp, como nuevo seleccionador, seguiría contando con el anterior equipo de porteros. Al margen de la presentación de Klopp, la DFB solo había anunciado oficialmente como sus asistentes a Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender.
Junto al técnico de 59 años, Wessels quiere ahora continuar la colaboración al "más alto nivel". "Cuando llega un nuevo jefe, siempre es algo un poco diferente. En el fútbol, eso suele pasar un poco más a menudo que en otras profesiones".
Según continuó Wessels, con Klopp incluso ya ha "hablado un poco sobre contenidos". "Es un entrenador increíblemente bueno, que aporta mucha experiencia. Espero que podamos lograr mucho. Aunque las expectativas ya están muy elevadas".
Stefan Wessels jugó en el Bayern de Múnich y en el 1. FC Colonia
Wessels defendió la portería como guardameta en activo entre 1998 y 2012. Entre otros, tuvo contrato con el Bayern de Múnich, el 1. FC Colonia, el Everton FC y el VfL Osnabrück. En la Bundesliga suma un total de 60 partidos.
Desde mayo de 2025 formaba parte fija del equipo de porteros de la DFB. Antes, tuvo responsabilidad sobre guardametas en diversas selecciones juveniles.