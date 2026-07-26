La leyenda del Manchester United Wes Brown vaticinó el futuro de Marcus Rashford, en medio de las informaciones sobre su inminente salida del club.

Rashford, de 28 años, perdió su lugar en el Manchester United en 2025 cuando fue excluido de las convocatorias del equipo en los días de partido antes de disputar dos exitosas cesiones en el Aston Villa y el Barcelona.

El polivalente delantero y el Barcelona querían cerrar un traspaso permanente este verano, pero el campeón de España no pagó el importe de la cláusula de compra. Y así, el internacional inglés sigue en las filas del Manchester United, aunque su futuro continúa siendo incierto.

No obstante, Brown, de 46 años, insiste en que Rashford sería una gran incorporación tras su asombroso periodo de brillantez con el Barcelona la temporada pasada y sus actuaciones en el Mundial con la selección de los Tres Leones este verano.

El exdefensa prevé que el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, lo recibiría con los brazos abiertos.

Asimismo, la leyenda de los Diablos Rojos está convencido de que el club y Rashford pueden arreglar las cosas tras la disputa que se produjo durante la etapa del anterior entrenador, Rúben Amorim.

Brown declaró al diario "The Sun": "Estoy seguro de que Michael Carrick daría la bienvenida a su regreso, porque le brinda otra opción. Y si pudiera participar esta temporada, sería muy beneficioso".

Y prosiguió: "Sigo sin estar seguro de lo que ocurrirá, pero creo que, si dependiera solo de Michael, el jugador volvería sin duda. Está claro que a Marcus le habría encantado quedarse en el Barcelona".

Y añadió: "Han tomado otro camino, así que no estoy seguro de cuáles son realmente las otras opciones disponibles. Para mí, el momento siempre ha llegado".

La leyenda del United completó: "Siempre hay disputas entre las personas, pero en el fútbol siempre se pueden reavivar las relaciones. Así son las cosas. Creo que la presencia de Michael aquí la próxima temporada sería un aliciente para él".

Y dijo: "Cobra una gran cantidad de dinero, así que creo que ese es el único punto que podría hacer el traspaso más difícil".

Y prosiguió: "Es un gran jugador. Sus actuaciones en el Mundial también lo demostraron. Es una decisión que todos tendrán que tomar muy pronto".

Cabe recordar que informes de prensa italianos señalaron que el nombre de Marcus Rashford se puso sobre la mesa durante las conversaciones en curso entre la Roma y el Manchester United acerca del traspaso del centrocampista francés Manu Koné al club inglés.