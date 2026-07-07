El entrenador perdedor, Hossam Hassan, lanzó una osada declaración tras el Argentina-Egipto: «Pase lo que pase, digo…»

A Egipto le cuesta aceptar la eliminación del Mundial. Tras una remontada loca, Argentina avanzó el martes a cuartos. Después de que Mostafa Ziko criticara al árbitro François Letexier, el seleccionador Hossam Hassan tampoco se mordió la lengua.

«No nos concedieron nuestro gol. No nos concedieron nuestro penalti. La FIFA no quiere que Messi quede eliminado. Por eso, Argentina contó con el apoyo arbitral desde el inicio del partido», se quejó el entrenador tras el partido.

«¿De qué hablo cuando hablo de justicia?», se pregunta Hassan. «En el fútbol no todo es técnica y táctica; algunas cosas se deciden fuera del campo».

Para terminar, lanza una acusación contundente: «Diré lo que pienso, sin importar las consecuencias. Esto ha sido claramente amañado y todos lo han visto. Si tanto quieren que ganen ellos, ¿por qué invitan a todos a participar en el Mundial?».

Solo Mohamed Salah mantiene la calma. «Lo dimos todo: táctica, garra y sacrificio. Egipto hizo bien su trabajo», afirma.

Para Salah, la clave fue Messi: «Es casi imposible detenerlo».

«Puedes defender a la perfección durante 89 minutos, pero él solo necesita un segundo, un pequeño hueco, para cambiar por completo el partido. Si lo sacas de su equipo, pierden, de eso no hay duda. Puedes prepararte para enfrentarte a un gran equipo, pero no puedes prepararte para un milagro», concluye Salah.