«Solo Lionel Messi ha marcado alguna vez más goles en una temporada que Harry Kane. Has ganado la Bota de Oro, fuiste el máximo goleador de Inglaterra en el Mundial. ¿Quién si no debería ganar el Balón de Oro? ¿Quién si no Harry?», dijo Ferdinand en un vídeo proyectado en honor a la estrella del Bayern durante la entrega del premio al mejor goleador de Europa el miércoles por la noche.

El prestigioso galardón se entregará el 26 de octubre en Londres. Kane es considerado actualmente el favorito, pero tras el reconocimiento volvió a mostrarse comedido. «Por supuesto que sería fantástico si saliera. Pero eso no está en mis manos. Aún habrá mucho debate. Pero al final, la temporada pasada hice todo lo que podía hacer: fue, con mucha diferencia, mi mejor temporada», dijo el modélico profesional de 33 años del Bayern.

Por eso tampoco hay dos opiniones en el Bayern para su jefe, Jan-Christian Dreesen: «Es un jugador perfecto. Ha hecho una temporada extraordinaria, ha brillado en todos los escenarios de este mundo». El delantero marcó 61 goles en 51 partidos oficiales con el Bayern; incluyendo la selección nacional, fueron incluso 73 tantos.

Harry Kane rechaza las comparaciones con Messi y Ronaldo

Para Kane, esto es también un estímulo de cara a los próximos meses. «Ojalá el año que viene sean aún más. Mientras uno no se vuelva más lento y no muestre señales de ello, simplemente hay que seguir exigiéndose, y todo es posible. Siempre hay algo que mejorar», dijo, antes de añadir con una sonrisa: «El entrenador también me lo dejará claro mañana en el campo de entrenamiento. Porque, desde su punto de vista, aquí simplemente se me está elogiando demasiado».

Sin embargo, Kane no quiso establecer una comparación con las leyendas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: «No es algo que deba juzgar yo, eso deben juzgarlo otros. Ronaldo y Messi son para mí dos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Han ido superando los límites año tras año».