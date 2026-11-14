El entrenador del Werder Bremen, Daniel Thioune, confirma que el club quiere fichar en propiedad a Niclas Fullkrug del West Ham United

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El Werder Bremen ha manifestado oficialmente su interés en asegurar la continuidad a largo plazo del internacional alemán Niclas Fullkrug. El veterano delantero está disfrutando de una prolífica cesión de regreso a la Bundesliga tras una etapa complicada en Inglaterra.

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Thioune confirma su interés en un fichaje definitivo

El entrenador del Bremen, Daniel Thioune, no ha ocultado su deseo de que Fullkrug siga en el Weserstadion más allá del final de la temporada actual. El delantero de 33 años ha estado en un estado de forma sensacional desde su regreso al club como cedido y ha revitalizado un ataque al que le ha faltado regularidad en los últimos años. Thioune cree que existe una voluntad compartida dentro del club de mantener la relación en el futuro.

El impacto de Fullkrug ha sido inmediato e innegable. Con nueve goles en sus primeros nueve partidos de esta temporada, encabeza actualmente la tabla de goleadores de la Bundesliga. «Creo que el deseo ha quedado claro por todas las partes», declaró el entrenador del Werder en una entrevista con Transfermarkt.de, según informó Sky Germany. «Nosotros, como club, yo, como entrenador, y el propio Niclas estamos muy interesados en seguir trabajando juntos más allá del verano».

El papel del West Ham United

Aunque la intención del Bremen está clara, la situación se complica porque Fullkrug sigue teniendo contrato con el West Ham United. El delantero llegó al London Stadium procedente del Borussia Dortmund en 2024 por la considerable cifra de 27 millones de euros, pero la presencia actual del West Ham en la segunda categoría inglesa ha cambiado las perspectivas sobre su futuro. Cualquier acuerdo definitivo requerirá un pacto complejo entre las tres partes implicadas.

Thioune no tardó en reconocer los obstáculos que quedan por delante, especialmente en lo relativo al coste de un posible traspaso. Señaló que la disposición del club inglés a vender y la capacidad económica de todos los implicados determinarán el desenlace. «¿Qué quieren, qué están dispuestos a hacer y qué pueden hacer? Y nosotros también tenemos que ser sinceros: ¿qué podemos hacer y a qué está dispuesto Niclas?», planteó el entrenador al hablar de los detalles de la operación.

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Optimismo en la directiva del Bremen

Pese a las limitaciones económicas que suelen afrontar los clubes de la Bundesliga, la directiva del Bremen mantiene un prudente optimismo. Tanto el director deportivo Clemens Fritz como el director general Klaus Filbry ya se habían mostrado favorables a un fichaje definitivo. Filbry señaló que, aunque el West Ham tiene una posición de fuerza como club propietario de sus derechos, la decisión final podría verse influida por diversos factores deportivos, entre ellos la clasificación liguera.

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«Naturalmente, con el West Ham hay una tercera parte importante implicada. La categoría en la que compita también influirá al final. Pero, aun así, soy prudentemente optimista respecto a la posibilidad de que acabemos logrando su fichaje», declaró Filbry a Bild.

El regreso de un ídolo da la razón al club

La decisión de traer de vuelta a Fullkrug al Bremen fue un riesgo calculado que ha dado excelentes resultados a la directiva del club. Thioune recordó la reacción inicial al fichaje y señaló que la idea de volver a incorporar al delantero internacional «no despertó entusiasmo en todas partes» cuando se planteó por primera vez. Sin embargo, su extraordinario ritmo goleador ha cambiado rápidamente la opinión pública a su favor.

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El entrenador concluyó elogiando la estrategia de fichajes del club y destacó en particular la labor del director deportivo para hacer posible la cesión. Thioune afirmó que las actuaciones actuales del delantero demuestran «que Clemens Fritz tomó la decisión absolutamente correcta».