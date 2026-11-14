El entrenador del Tenerife sobre la sanción a Oyono: el castigo parece suave

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Álvaro Cervera, director técnico del conjunto español Tenerife, mostró su comprensión ante la sanción impuesta al guardameta Jesús Owono, jugador del Andorra, consistente en 12 partidos de suspensión, a raíz de su violenta entrada contra Jesús de Miguel, delantero de su equipo, durante el enfrentamiento entre ambos conjuntos en la Segunda División española, aunque señaló que la sanción podría parecer benévola a la luz de cómo terminó el incidente.

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Oyono, de 25 años, había sido expulsado tras su choque con el delantero De Miguel durante los últimos minutos del partido que enfrentó a Andorra y Tenerife el pasado 2 de noviembre, antes de que este último perdiera la vida al día siguiente a los 30 años.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol anunció ayer viernes la suspensión del portero por 12 partidos, la máxima sanción que se le podía imponer, después de que las competencias del comité se limitaran a analizar la infracción cometida dentro del campo, sin tener en consideración el trágico desenlace al que derivó el suceso.

En declaraciones sobre la decisión, Cervera afirmó, durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento de su equipo ante el Ceuta, prevista para el domingo, y que representa el primer partido del Tenerife desde la muerte de De Miguel según recogió el sitio de la "BBC": "Creo que, como ocurre en los distintos aspectos de la vida, hay reglas y normas que deben cumplirse".

Y añadió: "Dado que la normativa actual no incluye un texto específico que aborde lo sucedido, considero que el Comité de Competición se limitó a aplicar las reglas e imponer el número de partidos que permite la normativa. Cualquier otra cosa que pudiera decir sería una mera opinión personal que me guardaré para mí".

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Y prosiguió: "La sanción puede parecer algo leve en comparación con otros casos, pero en realidad no creo que la normativa permita imponer una sanción distinta".

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Por su parte, el Comité de Competición explicó que su decisión se basó en los hechos recogidos en el acta del árbitro del partido, que confirmó la expulsión del portero por "golpear a un rival con fuerza excesiva en la zona del pecho, utilizando su pierna, mientras el balón estaba en juego".

En otro orden de cosas, el entrenador del Tenerife habló de las dificultades que afrontó el equipo durante el regreso a los entrenamientos y la preparación para el próximo partido, tras la muerte de su delantero, describiendo la experiencia como "difícil y complicada".

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Cervera, de 61 años, afirmó: "Cuando estamos juntos, las cosas van bien, ya sea durante los entrenamientos o cuando estamos dentro del grupo. Siento que el equipo ha empezado a recuperar poco a poco su ambiente habitual, pero lo que no sabemos es cómo se siente cada uno cuando está solo, y ese es un factor muy importante".

Y explicó: "Cada persona tiene su propia manera de afrontar lo sucedido y los pensamientos que lo ocupan; hay quienes encuentran apoyo en los miembros de su familia en casa, mientras que otros lo afrontan solos. Avanzamos, pero el proceso va muy lento, es una experiencia difícil y complicada".

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Cervera también mostró su incertidumbre acerca de hasta qué punto sus jugadores están preparados para volver a la competición, señalando que algunos de ellos podrían encontrar en el fútbol una vía para superar la tristeza y distraerse de la tragedia, mientras que otros podrían no estar psicológicamente preparados para disputar partidos en estos momentos.

Concluyó sus declaraciones diciendo: "Ambas posturas son lógicas y comprensibles. Por un lado, deseamos volver a algo parecido a la vida normal, aunque somos conscientes de que las cosas no volverán a su verdadera normalidad en estos momentos".

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Y añadió: "No se puede simplemente dejar de lado lo sucedido o apartarlo de nuestra mente para centrarnos en el trabajo, porque esto no se parece a otras situaciones que podamos atravesar en la vida. Está presente en nuestra mente constantemente y, aun así, tenemos que seguir adelante".