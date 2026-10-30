El entrenador del Racing desafía a Mourinho: mensaje atrevido antes del duelo ante el Real Madrid

José Alberto López, director técnico del Racing de Santander, aseguró que su equipo no renunciará a su estilo habitual durante el enfrentamiento ante el Real Madrid, previsto para el domingo en el estadio El Sardinero, e insistió en la necesidad de mostrar valentía y equilibrio al mismo tiempo, con el fin de intentar dar la sorpresa frente al conjunto blanco.

El entrenador del Racing señaló, durante la rueda de prensa previa al partido, que el Real Madrid posee un gran potencial ofensivo y que no necesita ofrecer un encuentro excepcional para poder lograr la victoria, y explicó: "El Real Madrid no necesita un gran partido para derrotarte, pues primero busca los goles y luego el partido".

José Alberto advirtió sobre limitar el peligro del conjunto madridista a la estrella francesa Kylian Mbappé, y subrayó que la plantilla del Real Madrid cuenta con un grupo de jugadores dotados de capacidades individuales excepcionales.

Y dijo: "No se trata solo de Mbappé, pues cada jugador del equipo es un genio, y todos los jugadores pueden someterte gracias a su calidad individual y a su enorme talento, ya que son capaces de desequilibrarte en cualquier movimiento".

A pesar de reconocer la dificultad del enfrentamiento, el entrenador insistió en que su equipo se aferrará a la identidad que lo ha llevado hasta la etapa actual, evitando el ímpetu y el riesgo no calculado, y afirmó: "Intentaremos mantener nuestro estilo, y creo que eso nos acercará a la victoria, pero la valentía no significa temeridad, y debemos ser equilibrados, porque ellos nos obligarán a ofrecer el máximo de lo que tenemos".

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El enfrentamiento adquiere una importancia especial para el Racing de Santander, ya que llega tras una ausencia de casi 15 años sin enfrentarse al Real Madrid, un partido que el club ha esperado durante mucho tiempo, según confirmó su entrenador, quien señaló que el equipo atravesó un camino difícil antes de llegar a esta etapa.

José Alberto añadió: "Llevábamos mucho tiempo buscando partidos como este, pues el club pasó por un camino difícil en campos como el de ayer, y ahora afrontamos este enfrentamiento con tranquilidad. Enfrentarse a estos equipos no es fácil, pues cada partido representa una gran importancia para ellos. Para nosotros, es difícil perder cualquier día, pero el empate para ellos es como una derrota, porque podría significar perder la liga".

El entrenador del Racing elogió al Real Madrid y a su director técnico José Mourinho, al considerar que el conjunto blanco vive su mejor momento durante la presente temporada, pero, por otro lado, confía en los factores del campo y de la afición para plantar cara a su rival.

Y dijo en este sentido: "En nuestro estadio, y con nuestra afición, sentimos una fuerza enorme", y pronosticó que las gradas de El Sardinero se convertirán en algo parecido a una "olla a presión", lo que pondrá a los jugadores del Real Madrid bajo una gran presión durante todo el encuentro.

José Alberto cerró sus declaraciones con un mensaje que refleja la mentalidad de su equipo antes del enfrentamiento, diciendo: "No tenemos nada que perder".