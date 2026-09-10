El entrenador del PSV, Peter Bosz, recuerda con sentimientos encontrados el empate 1-1 contra el Shakhtar Donetsk del jueves por la noche. El técnico de Apeldoorn lamenta la floja primera parte, pero al final también ve el valor del punto conseguido en la Champions League.

«No merecimos más», comienza el realista Bosz ante las cámaras de Ziggo Sport. «Ellos fueron mejores en la primera parte, nosotros en la segunda, así que es un resultado justo. Sobre todo, no estuvimos lo suficientemente bien con balón y lo perdimos muy rápido. No tuvimos calma en nuestro juego».

«Para varios chicos era su debut en la Champions League, quizá eso les impresionó. También tengo que decir que en la primera parte jugamos contra un equipo que mueve bien la pelota. Un equipo tranquilo en posesión, con jugadores habilidosos».

El PSV se fue al descanso con una desventaja de 0-1 por un gol de Gleiker Mendoza. «Nos costó presionarles. Podían salir con demasiada facilidad. En la segunda parte lo hicimos mejor y presionamos de una manera algo distinta. Ellos jugaron sobre todo en largo, lo que nos permitió tener el control». Sergiño Dest fijó el 1-1 definitivo poco después del descanso.

Bosz vio a su equipo en esa segunda parte «más firme con balón». «Aún no he visto los datos, pero entonces saldrá que se ha corrido muchísimo. Eso no siempre significa que todo haya sido mejor. El control que quieres tener, quieres tenerlo con balón. Hicimos demasiado poco en ese sentido. Si pierdes el balón demasiado rápido, también te toca correr muchísimo».

«No sé si entienden las críticas. Yo creo que sí, porque de esto es de lo que hablamos siempre. Después del partido les dije que me parecía un resultado justo, que para nosotros quizá sea decepcionante. Por otra parte, es el mejor resultado en cuatro años en un primer partido».

El PSV comenzó su campaña de Champions League en 2023 con una derrota por 4-0 contra el Arsenal. Un año después, el conjunto de Eindhoven cayó por 3-1 ante la Juventus. La temporada pasada, el partido inaugural en casa contra el Union Sint-Gillis fue calificado como un «must win», pero el PSV perdió 1-3 en una noche bastante impotente y finalmente tampoco alcanzó la ronda intermedia, pese a memorables victorias sobre el Nápoles (6-2) y el Liverpool (1-4).

Aunque Bosz no está satisfecho con el juego en posesión, sí se muestra positivo sobre el aspecto defensivo. Su equipo concedió pocas ocasiones. «Eso sin duda merece un elogio», opina. «Si pierdes tantos balones, no siempre es fácil. Los chicos lo hicieron realmente bien, defendieron bien», concluyó Bosz.



