El Sporting de Portugal y el Olympique de Lyon han alcanzado un acuerdo para el fichaje de Paulo Fonseca, según informa Fabrizio Romano. El técnico sucederá en Lisboa a Rui Borges, que está a punto de ser destituido.

Fonseca comunicó a la directiva del Lyon su deseo de marcharse, y el club finalmente accedió a la petición del portugués de 53 años. En principio, Fonseca estuvo este domingo por última vez en el banquillo del Lyon.

Fonseca vio cómo su equipo ganaba en casa al Angers SCO por 2-0. Tras el segundo gol, en el minuto 86, el autor del tanto, Corentin Tolisso, corrió directamente hacia Fonseca para celebrarlo con él.

Fonseca no pudo contener la emoción en ese momento ni después del partido. Preguntado por los rumores sobre el Sporting, el exdefensa se mostró algo evasivo. «Existe la posibilidad de que me marche».

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Según Romano, los clubes ya han alcanzado un acuerdo. El Sporting se separará de Borges, que estaba al frente del equipo en el Estádio José Alvalade desde finales de 2024. El técnico de 45 años llegó entonces procedente del Vitória de Guimarães.

Con Borges, el Sporting ganó en 2025 tanto la liga como la copa nacional. Esta temporada, el título de liga parece lejano. El líder, el FC Porto, tiene nueve puntos más, mientras que el Benfica también está por delante de los terceros clasificados, los Leões.

Según O Jogo, Tiago Fernandes, entrenador del Sporting B, estará en el banquillo en el partido de la Liga de Campeones entre semana contra el Shakhtar Donetsk. Fonseca debería debutar en el banquillo el próximo fin de semana, en casa contra el Moreirense.

Fonseca ya había entrenado en Portugal, entre otros, al FC Porto y al SC Braga. Tras tres años en el Shakhtar Donetsk (2016-2019), pasó por el AS Roma, el Lille OSC, el AC Milan y el Lyon, en ese orden.

Fonseca dirigía al Lyon desde principios de 2025 y llevó a Les Gones a la fase previa de la Liga de Campeones la temporada pasada. Actualmente, el Lyon ocupa el tercer puesto de la Ligue 1, a tres puntos del líder, el Paris Saint-Germain.