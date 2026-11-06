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Bart DHanis
Traducido por

El entrenador del Newcastle, Jaissle, tiene un mensaje muy claro para Sean Steur

El entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, está muy satisfecho con la evolución de Sean Steur. Sin embargo, el centrocampista procedente del Ajax no parece que vaya a ganarse pronto un puesto de titular, aunque el técnico sí quiere darle más minutos.

Steur llegó el pasado verano procedente del Ajax por 27 millones de euros. El futbolista de Volendam comenzó con buen pie su etapa en el norte de Inglaterra.

Durante la pretemporada, el joven centrocampista tuvo muchas oportunidades, primero con Eddie Howe y después con Jaissle, pero en la Premier League siempre ha tenido que conformarse con un puesto en el banquillo.

La semana pasada, Steur también disputó «solo» diez minutos en el partido de la Copa de la Liga inglesa contra el Everton (derrota por 3-1) y el pasado fin de semana volvió a jugar apenas 27 minutos en la Premier League (derrota por 0-1 en el campo del Everton).

Mientras tanto, los aficionados piden cada vez con más insistencia que juegue el exfutbolista del Ajax. En los minutos que disputa, Steur causa una gran impresión entre los seguidores de las Urracas.

Aun así, no parece que Steur vaya a salir de inicio el próximo fin de semana contra el Fulham. «Todos estamos contentos con Sean y en el último partido demostró que puede aportar muchas cosas buenas a nuestro juego. Tiene muchísimo potencial. Pero él y Nico González son claramente jugadores similares, con perfiles parecidos...»

«Tenemos que encontrar la manera de que también pueda jugar más minutos, porque su progresión va por buen camino», concluyó el entrenador alemán en rueda de prensa.

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