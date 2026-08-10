El entrenador del Marsella aumenta las especulaciones sobre el futuro de Aguerd

El Olympique de Marsella no ha cerrado la puerta a la salida del internacional marroquí Nayef Aguerd durante el mercado de fichajes de verano, pese a que el defensor sigue formando parte de los planes del director técnico Roberto De Zerbi hasta el momento.

De Zerbi reveló que el futuro de Aguerd continúa en debate, en medio de las negociaciones en curso sobre la posibilidad de su traspaso a otro club, aunque al mismo tiempo dejó claro que confía en los servicios del jugador y en su capacidad para ayudar al equipo si permanece en sus filas.

El sitio marroquí Elbotola recogió las declaraciones del entrenador del Marsella sobre el internacional marroquí, donde dijo: "¿Aguerd? Sigue con nosotros, pero hay negociaciones sobre su salida. Sabéis que cuento con él y que puede aportarnos mucho".

De Zerbi también se refirió a la ausencia del defensor marroquí de sus planes durante el último periodo, aclarando que Aguerd ha recuperado su disponibilidad tras superar la lesión, y que el factor físico no es la única explicación de su falta de participación.

Y añadió: "Ha vuelto de la lesión, pero ese no es el motivo de su ausencia".

Las declaraciones de De Zerbi coincidieron con la continuidad de las informaciones que vinculan a Aguerd con un traspaso a la Real Sociedad, donde las negociaciones se acercan a su fase decisiva, a la espera de alcanzar un acuerdo final sobre las cláusulas del traspaso.

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