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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha dado una gran noticia a su plantilla al confirmar que Erling Haaland está en perfectas condiciones físicas para el próximo partido de la Premier League contra el Aston Villa. El delantero noruego no jugó entre semana por precaución, pero ya está listo para liderar el ataque mientras el vigente campeón busca mantener su trayectoria perfecta en la competición nacional.

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Haaland, listo para volver a jugar en la Premier League

El prolífico delantero se quedó en el banquillo durante el partido europeo que disputó el club entre semana, lo que despertó cierta preocupación por su disponibilidad para el fin de semana. Sin embargo, el técnico italiano se ha apresurado a disipar cualquier temor sobre el estado de su delantero estrella mientras el Manchester City se prepara para el partido del sábado a mediodía. El internacional noruego arrastraba unas molestias sufridas en el reciente encuentro contra el Ipswich, pero se ha recuperado lo suficiente para formar parte de la expedición. La confirmación de Maresca garantiza que el máximo goleador de la liga estará disponible para liderar el ataque contra el equipo de Unai Emery.

Maresca fue claro sobre el estado del delantero, aunque admitió que otros jugadores seguían pendientes de evaluación. «Tenemos un entrenamiento esta tarde. Puede que todos estén disponibles o puede que no. Siguen siendo duda. Ayer todos estaban mejorando y veremos esta tarde. Erling es el único que está disponible al cien por cien y, con los otros tres, tenemos que esperar al entrenamiento de hoy», afirmó, según recoge el Manchester Evening News.

Triple preocupación por las lesiones en el City





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Aunque las noticias sobre Haaland son muy positivas, el técnico del City sigue pendiente de la disponibilidad de otros tres jugadores del primer equipo. Nico O'Reilly, Matheus Nunes y Mateo Kovacic se perdieron el partido entre semana por problemas físicos tras el encuentro contra el Ipswich. Su ausencia en la convocatoria reduciría las opciones de Maresca en el centro del campo, especialmente ante el apretado calendario que espera al vigente campeón.

El equipo médico trabaja sin descanso para que los tres puedan participar en el partido del fin de semana, pero su presencia sigue siendo incierta hasta que completen los últimos ejercicios de entrenamiento. Maresca ha subrayado que no correrá riesgos innecesarios con sus jugadores, aunque confía en que las mejoras observadas recientemente en su recuperación les permitan estar disponibles para el partido. Se espera una decisión definitiva sobre su inclusión poco antes de que el equipo viaje a las Tierras Medias Occidentales.

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Semenyo, de baja mientras Foden asume más protagonismo

La situación de las lesiones se complica aún más por la prolongada ausencia de Antoine Semenyo, que estará un largo periodo de baja. El atacante sufrió una importante lesión de rodilla durante el partido contra el Ipswich y se espera que esté fuera de los terrenos de juego aproximadamente ocho semanas. Este contratiempo deja un hueco en las rotaciones ofensivas de la plantilla y aumenta la presión sobre los delanteros que siguen disponibles para mantener el extraordinario ritmo goleador del City durante los meses de otoño.

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En ausencia de Semenyo, Phil Foden ya ha demostrado que está preparado para asumir más responsabilidad. El internacional inglés fue el gran protagonista entre semana al marcar un sensacional triplete que puso de relieve su importancia para el equipo. Maresca dependerá en gran medida de la creatividad y la eficacia de Foden de cara a portería mientras Semenyo inicia su largo proceso de rehabilitación, con el objetivo de que el equipo siga siendo competitivo en todas las competiciones pese a las bajas.

A mantener el inicio perfecto





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El City lidera actualmente la clasificación de la Premier League con tres puntos de ventaja, después de ganar sus siete primeros partidos. Con el Arsenal pisándole los talones y previsto que se enfrente al Everton más tarde el sábado, el Manchester City está obligado a sumar otros tres puntos en Villa Park. Pese a los diversos problemas físicos que afronta el cuerpo técnico, el ambiente en el equipo sigue siendo positivo mientras busca ampliar su ventaja al frente de la tabla.

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«El ambiente es muy bueno, estamos contentos con nuestro inicio, pero queremos ganar más partidos», explicó Maresca. «Estamos contentos en este momento, pero queremos más. Estamos contentos con nuestro inicio, pero queremos más, así que intentaremos prepararnos para ganar el partido del sábado».