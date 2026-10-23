Walter Franken, entrenador del Hearts, elogió al extremo ugandés Rogers Mato tras ofrecer una actuación destacada en la posición de lateral izquierdo durante el enfrentamiento ante Mohamed Salah, en el partido que su equipo perdió ante el Trabzonspor por 2-0, dentro de la Liga Europa Conferencia, pese a las numerosas ausencias que sufrió el conjunto.

El Hearts llegó a Turquía con la ausencia de varios de sus jugadores titulares en las líneas de medio campo y defensa, tras su abultada derrota por 7-1 ante el Celtic, el pasado domingo.

El equipo recibió un nuevo y duro golpe antes del inicio del partido, después de confirmarse que el lateral izquierdo Harry Milne sufrió una lesión que se sospecha que es una rotura del ligamento cruzado anterior, durante los entrenamientos que se celebraron en el estadio Papara Park la noche previa al enfrentamiento.

Franken sorprendió a todos al apostar por Mato en la posición de lateral izquierdo para suplir la ausencia de Milne, pero el extremo ugandés ofreció una magnífica actuación y contribuyó a evitar que el Hearts sufriera una derrota abultada, después de los temores que rodeaban al equipo antes del partido.

Salah adelantó a los locales en el minuto 32 desde el punto de penalti, antes de que la exestrella del Liverpool asistiera en el segundo tanto a su compañero Francolino en el minuto 58.

Franken habló sobre su decisión de alinear a Mato en la posición de lateral izquierdo, afirmando en declaraciones a la BBC de Escocia: "Sí, hablé con él hoy, de hecho, después de que Harry tuviera que retirarse del partido ayer".

Y añadió: "Hablé con Rogers hoy, y estuvo muy claro durante nuestra conversación, pues dijo: no hay problema. Le expliqué algunos detalles relacionados con su posición, así como con la tarea de marcar a Salah".

Y continuó: "Sabía que era capaz de seguir el ritmo en esa posición, y también sé que Rogers, cuando está plenamente concentrado, es muy fuerte en los duelos individuales, sobre todo porque es un jugador ofensivo de base".

Y prosiguió: "Por eso, estoy contento de ver que las cosas salieron de esta manera, porque si Salah hubiera marcado dos o tres goles, todos habrían dicho que la decisión fue equivocada y desacertada, pero tienes que confiar en algunos jugadores".

Y agregó: "Cuando ves a algunos jugadores rendir en posiciones distintas a las suyas naturales por necesidad, eso es algo positivo. No teníamos más que un solo jugador disponible en el centro del campo, con seis jugadores lesionados. Y también Jordi Altina ofreció una magnífica actuación en la posición de centrocampista, aunque no es su posición natural".

Y concluyó: "Estoy contento de ver que estas cosas sucedan, y de nuestra capacidad para superar el resultado del partido de la semana pasada y ofrecer una buena actuación colectiva".